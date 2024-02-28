Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Нью-Джерси
27
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Питтсбург
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Лос-Анджелес
42
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Даллас
51
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Сент-Луис
42
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Каролина
23
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Оттава
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Вашингтон
83
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Аризона
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Вегас
26
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Тампа-Бэй
62
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Баффало
32
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
06:30
Сан-Хосе
Нью-Джерси
27
06:00
Ванкувер
Питтсбург
ОТ
34
05:00
Калгари
Лос-Анджелес
42
05:00
Колорадо
Даллас
51
04:00
Виннипег
Сент-Луис
42
04:00
Миннесота
Каролина
23
04:00
Нэшвилл
Оттава
41
03:00
Детройт
Вашингтон
83
Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от разгромного поражения

«Вашингтон» на выезде разгромно уступил «Детройту» (3:8) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Вашингтон
ДетройтНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023

В составе хозяев дублем отметился Шейн Гостисбер (6', 30'), еще по одной шайбе забросили Лукас Рэймонд (17'), Джо Велено (25'), Джей Ти Комфер (40'), Робби Фаббри (45'), Алекс Дебринкэт (52') и Дилан Ларкин (55'). У «Вашингтона» отличились Хендрикс Лапьер (23'), Майкл Сгарбосса (37') и Макс Пасиоретти (48').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в этой встрече отметился результативной передачей на Лапьера.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также на счет россиянина была записана голевая передача в эпизоде с шайбой Пасиоретти, но его имя было убрано из итогового протокола матча. Американец сыграл на добивании после броска Овечкина, но перед этим шайбу с линии ворот пытался выбить защитник «Детройта» Джефф Питри, лишив тем самым Овечкина второй результативной передачи в этом матче.

Во время загрузки произошла ошибка.

Овечкин не забивает на протяжении четырех последних игр. Всего на его счету в этой встрече пять бросков в створ ворот, два силовых приема и одна потеря при отрицательном коэффициенте полезности «-2». После 55 сыгранных матчей на его счету 43 (16+27) набранных очков и худший показатель полезности в команде — «-23».

Стоит отметить, что «Вашингтон» проводил второй матч менее чем за 24 часа. После вчерашней игры с «Оттавой» (6:3) команде пришлось преодолеть путь от Вашингтона до Детройта, которые между собой разделяет более 800 километров.

«Вашингтон» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и отстает от зоны плей-офф на шесть очков. Следующий матч «столичные» проведут в субботу, 2 марта, дома против «Филадельфии».

«Детройт» продлил свою победную серию до шести матчей и поднялся на шестую строчку на Востоке. Следующий матч «крылья» проведут в пятницу, 1 марта, дома против «Айлендерс».

Читайте также
Детройт
8:3
2:0, 3:2, 3:1
Вашингтон
 Бобровский сравнялся с Гашеком по числу побед в НХЛ
Вратарь «ПСЖ» вернется к тренировкам после кровоизлияния в мозг
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь