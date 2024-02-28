Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от разгромного поражения

В составе хозяев дублем отметился Шейн Гостисбер (6', 30'), еще по одной шайбе забросили Лукас Рэймонд (17'), Джо Велено (25'), Джей Ти Комфер (40'), Робби Фаббри (45'), Алекс Дебринкэт (52') и Дилан Ларкин (55'). У «Вашингтона» отличились Хендрикс Лапьер (23'), Майкл Сгарбосса (37') и Макс Пасиоретти (48').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в этой встрече отметился результативной передачей на Лапьера.

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Также на счет россиянина была записана голевая передача в эпизоде с шайбой Пасиоретти, но его имя было убрано из итогового протокола матча. Американец сыграл на добивании после броска Овечкина, но перед этим шайбу с линии ворот пытался выбить защитник «Детройта» Джефф Питри, лишив тем самым Овечкина второй результативной передачи в этом матче.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=5431a752fe8a1958&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240618" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Овечкин не забивает на протяжении четырех последних игр. Всего на его счету в этой встрече пять бросков в створ ворот, два силовых приема и одна потеря при отрицательном коэффициенте полезности «-2». После 55 сыгранных матчей на его счету 43 (16+27) набранных очков и худший показатель полезности в команде — «-23».



Стоит отметить, что «Вашингтон» проводил второй матч менее чем за 24 часа. После вчерашней игры с «Оттавой» (6:3) команде пришлось преодолеть путь от Вашингтона до Детройта, которые между собой разделяет более 800 километров.

«Вашингтон» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и отстает от зоны плей-офф на шесть очков. Следующий матч «столичные» проведут в субботу, 2 марта, дома против «Филадельфии».