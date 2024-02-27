Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Бостон
Б
43
Хоккей. НХЛ
05:30
Эдмонтон
Лос-Анджелес
42
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
Айлендерс
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Оттава
63
Хоккей. КХЛ
26.02
Торпедо
Лада
ОТ
45
Хоккей. КХЛ
26.02
Спартак
Динамо Мн
24
Хоккей. КХЛ
26.02
Куньлунь РС
Витязь
ОТ
21
Хоккей. КХЛ
26.02
Динамо М
ЦСКА
ОТ
43
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:30
Эдмонтон
Лос-Анджелес
42
04:00
Даллас
Айлендерс
ОТ
23
03:00
Вашингтон
Оттава
63
26.02
Анахайм
Нэшвилл
24
26.02
Баффало
Каролина
Б
32
26.02
Виннипег
Аризона
ОТ
43
26.02
Коламбус
Рейнджерс
42
26.02
Чикаго
Детройт
ОТ
23
Хоккей. НХЛ. Все результаты
08:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин не нанес ни одного броска в победном матче с «Оттавой»

«Вашингтон» дома одержал победу над «Оттавой» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Вашингтон
ОттаваНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин второй матч подряд остается без набранных очков. 38-летний россиянин два раза бросил в сторону ворот, но ни разу не попал в створ. Для Овечкина это 22-й случай в карьере, когда он заканчивает матч без бросков в створ ворот. Пять таких матчей пришлось на этот сезон, что является его личным антирекордом. Ранее таких матчей за один сезон было не больше трех.

Овечкин отметился в этой встрече двумя силовыми приемами, двумя заблокированными бросками и двумя перехватами, закончив матч с отрицательным показателем полезности «-3». Россиянин находился на льду во время всех шайб, заброшенных «Оттавой».

Первой звездой матча стал нападающий «Вашингтона» Алексей Протас, который отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. В этом сезоне 23-летний белорус провел 56 матчей и набрал 26 (5+21) очков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Третьей звездой матча стал защитник «Вашингтона» Джон Карлсон, который забросил свою 145-ю шайбу в карьере. 34-летний американец вышел на второе место в истории «Вашингтона» по числу голов среди защитников, обойдя россиянина Сергея Гончара.

Нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко отметился в этой встрече результативной передачей. В этом сезоне 32-летний россиянин провел 54 матча и набрал 38 (15+23) очков.

«Вашингтон» одержал четвертую победу в пяти последних матчах и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. От зоны плей-офф «столичные» отстают на четыре очка. Следующий матч «Вашингтон» проведет в среду, 28 февраля, на выезде против «Детройта».

В другом матче игрового дня «Айлендерс» на выезде обыграл «Даллас» (3:2 ОТ). Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 30 из 32 бросков по своим воротам и одержал 18-ю победу в этом сезоне.

Вашингтон
6:3
4:2, 2:1, 0:0
Оттава
 «Рома» выиграла пять из шести матчей Серии А после увольнения Моуринью
Сборная Швеции впервые в истории назначила тренером иностранца
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь