Овечкин не нанес ни одного броска в победном матче с «Оттавой»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин второй матч подряд остается без набранных очков. 38-летний россиянин два раза бросил в сторону ворот, но ни разу не попал в створ. Для Овечкина это 22-й случай в карьере, когда он заканчивает матч без бросков в створ ворот. Пять таких матчей пришлось на этот сезон, что является его личным антирекордом. Ранее таких матчей за один сезон было не больше трех.

Овечкин отметился в этой встрече двумя силовыми приемами, двумя заблокированными бросками и двумя перехватами, закончив матч с отрицательным показателем полезности «-3». Россиянин находился на льду во время всех шайб, заброшенных «Оттавой».

Первой звездой матча стал нападающий «Вашингтона» Алексей Протас, который отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. В этом сезоне 23-летний белорус провел 56 матчей и набрал 26 (5+21) очков.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=fc4ff7f37c90c087&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240606" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Третьей звездой матча стал защитник «Вашингтона» Джон Карлсон, который забросил свою 145-ю шайбу в карьере. 34-летний американец вышел на второе место в истории «Вашингтона» по числу голов среди защитников, обойдя россиянина Сергея Гончара.

Нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко отметился в этой встрече результативной передачей. В этом сезоне 32-летний россиянин провел 54 матча и набрал 38 (15+23) очков.

«Вашингтон» одержал четвертую победу в пяти последних матчах и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. От зоны плей-офф «столичные» отстают на четыре очка. Следующий матч «Вашингтон» проведет в среду, 28 февраля, на выезде против «Детройта».