События недели. Рекорд Гусева, уход сестер Авериных и Игры Будущего

Источник: https://vk.com/dynamo_ru

Плей-офф еврокубков

В Лиге чемпионов завершились первые матчи ⅛ финала. На этой неделе игры получилась весьма скудными на голы: «Интер» и «Порту» минимально обыграли «Атлетико» и «Арсенал» соответственно, «Наполи» разошелся миром с «Барселоной», ПСВ и «Боруссия» тоже не смогли выявить победителя. Интрига пока жива во всех четырех парах.

В Лиге Европы сенсацию сотворил «Карабах», который в 1/16 финала прошел «Брагу», забив решающий гол в меньшинстве на 120-й минуте. Ворота клуба из Азербайджана защищал российский вратарь Андрей Лунев, который лидирует в Европе по числу совершенных сейвов. Со всеми результатами ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы и Лиги конференций можно ознакомиться здесь и здесь, а с результатами жеребьевок — здесь.

«Ливерпуль» выиграл Кубок Лиги

Юрген Клопп завоевал восьмой трофей с «Ливерпулем» — в финале Кубка английской лиги был обыгран «Челси». Победа досталась мерсисайдцам слишком дорогой ценой — через дополнительное время и очередное пополнение в клубном лазарете. Клопп не уверен, что ему теперь удастся собрать состав на следующий матч.

Тем временем в АПЛ преследователи «Ливерпуля» одержали победы. «Манчестер Сити» минимально обыграл «Борнмут», а «Арсенал» катком прошелся по «Ньюкаслу». Главным неудачником недели стал «Манчестер Юнайтед», который дома уступил «Фулхэму». Это был первый матч манкунианцев с новым совладельцем, который всерьез намерен вернуть клубу былое величие.

Тухель уходит из «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель покинет команду по окончании сезона. Говорят, что специалист потерял раздевалку, а некоторые ключевые игроки из-за него теперь хотят покинуть Мюнхен. Имя преемника пока неизвестно — в качестве претендентов называют Хаби Алонсо, Зидана и даже бывшего тренера «Спартака».

Новость об отставке Тухеля встряхнула команду и она смогла прервать серию из трех поражений, обыграв «Лейпциг». «Байер» продолжает мчаться к первому в своей истории чемпионскому титулу — на этот раз был обыгран «Майнц». Беспроигрышная серия леверкузенцев достигла 33 матчей, что является новым рекордом среди немецких команд.

«Жирона» — все?

В Ла Лиге «Жирона» потерпела второе поражение подряд и отстала от «Реала» уже на шесть очков. «Барселона» уверенно обыграла «Хетафе» и временно отправила «Жирону» на третью строчку. «Реал» сумел дожать «Севилью», продолжая держать своих соперников на комфортном расстоянии.

В Серии А «Ювентус» вырвал победу у «Фрозиноне», а «Милан» поделил очки с «Аталантой». В Лиге 1 «ПСЖ» спасся в матче с «Ренном», забив свой самый поздний гол в истории турнира.

Месси, Роналду и… Слуцкий

Для «Интер Майами» стартовал первый полноценный сезон МЛС с Лионелем Месси в составе. Первый матч завершился победой, а второй — ничейным результатом на последних минутах. В активе звездного аргентинца пока гол и результативная передача.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=f81b91863a0bb2ac&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240593" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После паузы возобновился сезон и в Саудовской Аравии. Роналду продлил свою голевую серию до девяти матчей и помог «Аль-Насру» выйти в ¼ финала азиатской ЛЧ.

Парад не самых футбольных стран заканчиваем Китаем, где Леонид Слуцкий завоевал трофей в первом официальном матче с «Шанхай Шеньхуа». В матче за Суперкубок был повержен более именитый «Шанхай Порт».

Источник: Соцсети

Дани Алвес получил реальный тюремный срок

Испанский суд вынес приговор в отношении бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса. Второй самый титулованный футболист в истории приговорен к четырем с половиной годам тюрьмы за изнасилование девушки в ночном клубе. Срок мог быть и больше, если бы не Неймар, который выплатил жертве 150 тыс. евро моральной компенсации.

Наши за океаном

Минувшая неделя в НХЛ получилась весьма событийной для российских хоккеистов. Кучеров стал первым игроком в этом сезоне, кому удалось набрать 100 очков, Панарин побил личный рекорд по заброшенным шайбам, Капризов настрелял шесть очков в одном матче, Бучневич оформил хет-трик, а Кочетков выдал вратарский суперматч против прошлогоднего финалиста Кубка Стэнли.

Овечкин первым из россиян провел в НХЛ 1400 матчей. На минувшей неделе он отметился дублем в ворота «Нью-Джерси» и сократил отставание от Гретцки до 56 шайб. Результативная серия капитана «Вашингтона» оборвалась на отметке 10 матчей — его лучший результат с 2018 года. И это в 38 лет!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=55756c41ad3cb894&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240549" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Триумф «Динамо» и рекорд Гусева

Московское «Динамо» стало чемпионом регулярного сезона КХЛ. Приятным бонусом ко второму в истории клуба Кубку Континента стали 86 очков нападающего Никиты Гусева — теперь это новый рекорд КХЛ по очкам за сезон. При этом у Гусева есть еще один матч на то, чтобы этот рекорд улучшить. Также в КХЛ был побит рекорд посещаемости — матчи регулярки суммарно посетили более пяти миллионов человек.

Сестры Аверины завершили карьеру

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины приняли решение завершить спортивную карьеру в 25 лет. Они 23 раза становились чемпионками мира, но так и не сумели добраться до олимпийского золота. Впрочем, многолетний тренер Ирина Винер все равно считает своих подопечных олимпийскими чемпионками.

Игры Будущего

В Казани стартовали Игры Будущего — уникальные в своем роде фиджитал-соревнования на стыке спорта, науки и технологий. Турнир открывал лично президент РФ Владимир Путин, назвав его «подарком России мировому спорту». Рядом с президентом за церемонией открытия Игр наблюдала фигуристка Камила Валиева.

Президент России Владимир Путин произносит речь на церемонии открытия | Источник: РИА "Новости"

Призовой фонд Игр Будущего составляет 10 млн долларов. Такие призовые привлекли многих иностранных спортсменов. Среди них оказались латвийские хоккеисты, которым после поездки в Казань на родине обнулили спортивные лицензии.