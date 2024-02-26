События недели. Рекорд Гусева, уход сестер Авериных и Игры Будущего
Редакция Sportmail.ru представляет дайджест самых важных событий минувшей недели.
Редакция Sportmail.ru представляет дайджест самых важных событий минувшей недели.
В Лиге чемпионов завершились первые матчи ⅛ финала. На этой неделе игры получилась весьма скудными на голы: «Интер» и «Порту» минимально обыграли «Атлетико» и «Арсенал» соответственно, «Наполи» разошелся миром с «Барселоной», ПСВ и «Боруссия» тоже не смогли выявить победителя. Интрига пока жива во всех четырех парах.
В Лиге Европы сенсацию сотворил «Карабах», который в 1/16 финала прошел «Брагу», забив решающий гол в меньшинстве на 120-й минуте. Ворота клуба из Азербайджана защищал российский вратарь Андрей Лунев, который лидирует в Европе по числу совершенных сейвов. Со всеми результатами ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы и Лиги конференций можно ознакомиться здесь и здесь, а с результатами жеребьевок — здесь.
Юрген Клопп завоевал восьмой трофей с «Ливерпулем» — в финале Кубка английской лиги был обыгран «Челси». Победа досталась мерсисайдцам слишком дорогой ценой — через дополнительное время и очередное пополнение в клубном лазарете. Клопп не уверен, что ему теперь удастся собрать состав на следующий матч.
Тем временем в АПЛ преследователи «Ливерпуля» одержали победы. «Манчестер Сити» минимально обыграл «Борнмут», а «Арсенал» катком прошелся по «Ньюкаслу». Главным неудачником недели стал «Манчестер Юнайтед», который дома уступил «Фулхэму». Это был первый матч манкунианцев с новым совладельцем, который всерьез намерен вернуть клубу былое величие.
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель покинет команду по окончании сезона. Говорят, что специалист потерял раздевалку, а некоторые ключевые игроки из-за него теперь хотят покинуть Мюнхен. Имя преемника пока неизвестно — в качестве претендентов называют Хаби Алонсо, Зидана и даже бывшего тренера «Спартака».
Новость об отставке Тухеля встряхнула команду и она смогла прервать серию из трех поражений, обыграв «Лейпциг». «Байер» продолжает мчаться к первому в своей истории чемпионскому титулу — на этот раз был обыгран «Майнц». Беспроигрышная серия леверкузенцев достигла 33 матчей, что является новым рекордом среди немецких команд.
В Ла Лиге «Жирона» потерпела второе поражение подряд и отстала от «Реала» уже на шесть очков. «Барселона» уверенно обыграла «Хетафе» и временно отправила «Жирону» на третью строчку. «Реал» сумел дожать «Севилью», продолжая держать своих соперников на комфортном расстоянии.
В Серии А «Ювентус» вырвал победу у «Фрозиноне», а «Милан» поделил очки с «Аталантой». В Лиге 1 «ПСЖ» спасся в матче с «Ренном», забив свой самый поздний гол в истории турнира.
Для «Интер Майами» стартовал первый полноценный сезон МЛС с Лионелем Месси в составе. Первый матч завершился победой, а второй — ничейным результатом на последних минутах. В активе звездного аргентинца пока гол и результативная передача.
После паузы возобновился сезон и в Саудовской Аравии. Роналду продлил свою голевую серию до девяти матчей и помог «Аль-Насру» выйти в ¼ финала азиатской ЛЧ.
Парад не самых футбольных стран заканчиваем Китаем, где Леонид Слуцкий завоевал трофей в первом официальном матче с «Шанхай Шеньхуа». В матче за Суперкубок был повержен более именитый «Шанхай Порт».
Испанский суд вынес приговор в отношении бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса. Второй самый титулованный футболист в истории приговорен к четырем с половиной годам тюрьмы за изнасилование девушки в ночном клубе. Срок мог быть и больше, если бы не Неймар, который выплатил жертве 150 тыс. евро моральной компенсации.
Минувшая неделя в НХЛ получилась весьма событийной для российских хоккеистов. Кучеров стал первым игроком в этом сезоне, кому удалось набрать 100 очков, Панарин побил личный рекорд по заброшенным шайбам, Капризов настрелял шесть очков в одном матче, Бучневич оформил хет-трик, а Кочетков выдал вратарский суперматч против прошлогоднего финалиста Кубка Стэнли.
Овечкин первым из россиян провел в НХЛ 1400 матчей. На минувшей неделе он отметился дублем в ворота «Нью-Джерси» и сократил отставание от Гретцки до 56 шайб. Результативная серия капитана «Вашингтона» оборвалась на отметке 10 матчей — его лучший результат с 2018 года. И это в 38 лет!
Московское «Динамо» стало чемпионом регулярного сезона КХЛ. Приятным бонусом ко второму в истории клуба Кубку Континента стали 86 очков нападающего Никиты Гусева — теперь это новый рекорд КХЛ по очкам за сезон. При этом у Гусева есть еще один матч на то, чтобы этот рекорд улучшить. Также в КХЛ был побит рекорд посещаемости — матчи регулярки суммарно посетили более пяти миллионов человек.
Российские гимнастки Дина и Арина Аверины приняли решение завершить спортивную карьеру в 25 лет. Они 23 раза становились чемпионками мира, но так и не сумели добраться до олимпийского золота. Впрочем, многолетний тренер Ирина Винер все равно считает своих подопечных олимпийскими чемпионками.
В Казани стартовали Игры Будущего — уникальные в своем роде фиджитал-соревнования на стыке спорта, науки и технологий. Турнир открывал лично президент РФ Владимир Путин, назвав его «подарком России мировому спорту». Рядом с президентом за церемонией открытия Игр наблюдала фигуристка Камила Валиева.
Призовой фонд Игр Будущего составляет 10 млн долларов. Такие призовые привлекли многих иностранных спортсменов. Среди них оказались латвийские хоккеисты, которым после поездки в Казань на родине обнулили спортивные лицензии.
В ближайшее время должен проясниться вопрос с участием российских спортсменов на Олимпиаде в Париже. Путин дал соответствующее поручение ОКР, а министр спорта Матыцин потребовал финальных рекомендаций от МОК по допуску россиян.