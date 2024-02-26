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08:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Гол Модрича принес «Реалу» минимальную победу над «Севильей»

Мадридский «Реал» в домашнем матче 26-го тура Ла Лиги одержал минимальную победу над «Севильей» (1:0).

Реал
СевильяЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Единственный мяч в этой встрече на 81-й минуте забил хорватский полузащитник Лука Модрич, вышедший на поле со скамейки запасных. Это первый гол 38-летнего ветерана в нынешнем сезоне.

«Матч получился отличным, мы показали сбалансированную и умелую игру. У нас возникли предсказуемые проблемы, связанные с потерей важных для атаки игроков, таких как Беллингем и Хоселу. С учетом этого мы заслужили три очка, и я очень доволен отличной игрой.

Мы отпраздновали гол Модрича, он это заслужил. Он забил отличный мяч и внес весомый вклад в победу, выйдя на поле. Очень трудно оставлять его на скамейке запасных, каждый день он подает пример всей команде. Его будущее зависит от него, от того, что он хочет делать в следующем сезоне. Нам остается только ждать его решения», — сказал после матча главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

В начале встречи забитым мячом отметился вингер «Реала» Лукас Васкес, однако его мяч был отменен после просмотра ВАР.

«К новым правилам футбола привыкнуть сложно. В случае с отмененным голом Начо коснулся ноги соперника, но коснулся и мяча, после чего ВАР вмешался в эпизод, в котором не было явной и очевидной ошибки судьи», — заявил Анчелотти.

«Реал» продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги, опережая идущую второй «Барселону» на восемь очков. Следующий матч мадридцы проведут в субботу, 2 марта, на выезде против «Валенсии».

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