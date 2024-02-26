Гол Модрича принес «Реалу» минимальную победу над «Севильей»

«Матч получился отличным, мы показали сбалансированную и умелую игру. У нас возникли предсказуемые проблемы, связанные с потерей важных для атаки игроков, таких как Беллингем и Хоселу. С учетом этого мы заслужили три очка, и я очень доволен отличной игрой.



Мы отпраздновали гол Модрича, он это заслужил. Он забил отличный мяч и внес весомый вклад в победу, выйдя на поле. Очень трудно оставлять его на скамейке запасных, каждый день он подает пример всей команде. Его будущее зависит от него, от того, что он хочет делать в следующем сезоне. Нам остается только ждать его решения», — сказал после матча главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.