Гол Модрича принес «Реалу» минимальную победу над «Севильей»
Мадридский «Реал» в домашнем матче 26-го тура Ла Лиги одержал минимальную победу над «Севильей» (1:0).
Мадридский «Реал» в домашнем матче 26-го тура Ла Лиги одержал минимальную победу над «Севильей» (1:0).
Единственный мяч в этой встрече на 81-й минуте забил хорватский полузащитник Лука Модрич, вышедший на поле со скамейки запасных. Это первый гол 38-летнего ветерана в нынешнем сезоне.
«Матч получился отличным, мы показали сбалансированную и умелую игру. У нас возникли предсказуемые проблемы, связанные с потерей важных для атаки игроков, таких как Беллингем и Хоселу. С учетом этого мы заслужили три очка, и я очень доволен отличной игрой.
Мы отпраздновали гол Модрича, он это заслужил. Он забил отличный мяч и внес весомый вклад в победу, выйдя на поле. Очень трудно оставлять его на скамейке запасных, каждый день он подает пример всей команде. Его будущее зависит от него, от того, что он хочет делать в следующем сезоне. Нам остается только ждать его решения», — сказал после матча главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
В начале встречи забитым мячом отметился вингер «Реала» Лукас Васкес, однако его мяч был отменен после просмотра ВАР.
«К новым правилам футбола привыкнуть сложно. В случае с отмененным голом Начо коснулся ноги соперника, но коснулся и мяча, после чего ВАР вмешался в эпизод, в котором не было явной и очевидной ошибки судьи», — заявил Анчелотти.
«Реал» продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги, опережая идущую второй «Барселону» на восемь очков. Следующий матч мадридцы проведут в субботу, 2 марта, на выезде против «Валенсии».