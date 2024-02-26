Юрген Клопп: у нас нет состава на следующий матч

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Накануне «Ливерпуль» одержал победу над «Челси» (1:0 д.в.) в финале Кубка английской лиги, забив единственный гол на 118-й минуте. По ходу матча мерсисайдцы из-за травм потеряли полузащитников Райана Гравенберха и Ватару Эндо. Оба игрока получили повреждения после столкновений с опорником «Челси» Мойзесом Кайседо.

Гравенберх был заменен на 28-й минуте и покинул поле на носилках. Эндо отыграл все 120 минут, но покидал стадион «Уэмбли» уже на костылях.

В среду, 28 февраля, «Ливерпуль» дома сыграет с «Саутгемптоном» в матче ⅛ финала Кубка Англии.

— У нас сейчас нет состава на среду. Парни, которые вышли сегодня на замену, возможно, сыграют еще раз, а остальные в понедельник будут восстанавливаться. Я люблю эту страну до мозга костей, но график не располагает к большим победам. Увидим, какую цену нам придется заплатить, но мы боремся за все трофеи, а потом посмотрим, что будет дальше. Так или иначе, против «Саутгемптона» выйдет команда в футболках «Ливерпуля», — сказал Клопп.

Перед матчем с «Челси» у «Ливерпуля» были травмированы в общей сложности 12 игроков, среди которых вратарь Алиссон, защитник Трент Александр-Арнольд, полузащитники Доминик Собослаи и Кертис Джонс, а также нападающие Диого Жота, Мохамед Салах и Дарвин Нуьнес.