Юрген Клопп: у нас нет состава на следующий матч
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал расписание ближайших матчей команды. Об этом сообщает ВВС.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал расписание ближайших матчей команды. Об этом сообщает ВВС.
Накануне «Ливерпуль» одержал победу над «Челси» (1:0 д.в.) в финале Кубка английской лиги, забив единственный гол на 118-й минуте. По ходу матча мерсисайдцы из-за травм потеряли полузащитников Райана Гравенберха и Ватару Эндо. Оба игрока получили повреждения после столкновений с опорником «Челси» Мойзесом Кайседо.
Гравенберх был заменен на 28-й минуте и покинул поле на носилках. Эндо отыграл все 120 минут, но покидал стадион «Уэмбли» уже на костылях.
В среду, 28 февраля, «Ливерпуль» дома сыграет с «Саутгемптоном» в матче ⅛ финала Кубка Англии.
— У нас сейчас нет состава на среду. Парни, которые вышли сегодня на замену, возможно, сыграют еще раз, а остальные в понедельник будут восстанавливаться. Я люблю эту страну до мозга костей, но график не располагает к большим победам. Увидим, какую цену нам придется заплатить, но мы боремся за все трофеи, а потом посмотрим, что будет дальше. Так или иначе, против «Саутгемптона» выйдет команда в футболках «Ливерпуля», — сказал Клопп.
Перед матчем с «Челси» у «Ливерпуля» были травмированы в общей сложности 12 игроков, среди которых вратарь Алиссон, защитник Трент Александр-Арнольд, полузащитники Доминик Собослаи и Кертис Джонс, а также нападающие Диого Жота, Мохамед Салах и Дарвин Нуьнес.
В ближайшие три недели «Ливерпулю» предстоит провести шесть матчей, среди которых встреча с «Манчестер Сити» в борьбе за первое место в АПЛ, мерсисайдское дерби с «Эвертоном» и два матча ⅛ финала Лиги Европы против пражской «Спарты».