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13:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Дани Алвеса приговорили к 4,5 годам тюрьмы за изнасилование

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес приговорен к 4,5 года тюремного заключения. Об этом сообщает Marca.

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Источник: Reuters

Суд Барселоны признал 40-летнего футболиста виновным в изнасиловании 23-летней девушки, которое произошло 30 декабря 2022 года в одном из ночных клубов Барселоны. Прокуратура требовала назначить Алвесу максимально возможное наказание — 12 лет, однако суд смягчил итоговый приговор до четырех с половиной лет. У адвокатов Алвеса будет возможность подать апелляцию на приговор в Высший суд Каталонии, а затем — в Верховный суд.

Футболист находился под стражей с 20 января 2023 года. Во время расследования Алвес несколько раз менял свои показания, но в итоге признал, что имел сексуальный контакт с пострадавшей, настаивая, что все происходило по обоюдному согласию. Судебный процесс по делу Алвеса начался 5 февраля и продлился три дня.

Дани Алвес является вторым самым титулованным футболистом в истории. На его счету 43 выигранных командных трофея — на один меньше, чем у его бывшего одноклубника по «Барселоне» Лионеля Месси. Алвес становился шестикратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Франции, чемпионом Италии, три раза побеждал в Лиге чемпионов, дважды — в Кубке УЕФА, трижды — в Суперкубке УЕФА, а также выиграл пять международных трофеев со сборной Бразилии.

На момент ареста Алвес являлся игроком мексиканского клуба «УНАМ Пумас», который в тот же день расторг с ним контракт. Через два месяца после ареста от футболиста ушла его жена — испанская модель Джоана Санс.

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