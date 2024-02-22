Дани Алвеса приговорили к 4,5 годам тюрьмы за изнасилование

Суд Барселоны признал 40-летнего футболиста виновным в изнасиловании 23-летней девушки, которое произошло 30 декабря 2022 года в одном из ночных клубов Барселоны. Прокуратура требовала назначить Алвесу максимально возможное наказание — 12 лет, однако суд смягчил итоговый приговор до четырех с половиной лет. У адвокатов Алвеса будет возможность подать апелляцию на приговор в Высший суд Каталонии, а затем — в Верховный суд.

Футболист находился под стражей с 20 января 2023 года. Во время расследования Алвес несколько раз менял свои показания, но в итоге признал, что имел сексуальный контакт с пострадавшей, настаивая, что все происходило по обоюдному согласию. Судебный процесс по делу Алвеса начался 5 февраля и продлился три дня.

Дани Алвес является вторым самым титулованным футболистом в истории. На его счету 43 выигранных командных трофея — на один меньше, чем у его бывшего одноклубника по «Барселоне» Лионеля Месси. Алвес становился шестикратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Франции, чемпионом Италии, три раза побеждал в Лиге чемпионов, дважды — в Кубке УЕФА, трижды — в Суперкубке УЕФА, а также выиграл пять международных трофеев со сборной Бразилии.