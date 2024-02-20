Киммих решил покинуть «Баварию» после ссоры с помощником Тухеля

По информации источника, у 29-летнего футболиста окончательно испортились отношения с некоторыми членами команды. Киммих считает, что представители тренерского штаба перестали его уважать.

Ранее стало известно, что после выездного поражения от «Бохума» (2:3) Киммих едва не подрался в подтрибунке с ассистентом главного тренера Жолтом Левом. Футболист был недоволен тем, что его заменили по ходу второго тайма.

Конфликт с ассистентом еще сильнее испортил отношения Киммиха с главным тренером «Баварии» Томасом Тухелем. После его прихода футболист перестал чувствовать тот уровень доверия, который был у него с его предшественником Юлианом Нагельсманном. Отмечается, что по этой же причине об уходе из клуба раздумывают защитник Маттейс де Лигт и полузащитник Леон Горетцка.

Киммих выступает за «Баварию» с 2015 года. Вместе с мюнхенцами он восемь раз становился чемпионом Бундеслиги, три раза выигрывал Кубок и шесть раз Суперкубок Германии, а также становился победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. В этом сезоне на счету Киммиха 26 матчей, в которых он забил один мяч и сделал шесть результативных передач.