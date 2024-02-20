Киммих решил покинуть «Баварию» после ссоры с помощником Тухеля
Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих принял решение покинуть клуб по окончании этого сезона. Об этом сообщает издание Bild.
Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих принял решение покинуть клуб по окончании этого сезона. Об этом сообщает издание Bild.
По информации источника, у 29-летнего футболиста окончательно испортились отношения с некоторыми членами команды. Киммих считает, что представители тренерского штаба перестали его уважать.
Ранее стало известно, что после выездного поражения от «Бохума» (2:3) Киммих едва не подрался в подтрибунке с ассистентом главного тренера Жолтом Левом. Футболист был недоволен тем, что его заменили по ходу второго тайма.
Конфликт с ассистентом еще сильнее испортил отношения Киммиха с главным тренером «Баварии» Томасом Тухелем. После его прихода футболист перестал чувствовать тот уровень доверия, который был у него с его предшественником Юлианом Нагельсманном. Отмечается, что по этой же причине об уходе из клуба раздумывают защитник Маттейс де Лигт и полузащитник Леон Горетцка.
Киммих выступает за «Баварию» с 2015 года. Вместе с мюнхенцами он восемь раз становился чемпионом Бундеслиги, три раза выигрывал Кубок и шесть раз Суперкубок Германии, а также становился победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. В этом сезоне на счету Киммиха 26 матчей, в которых он забил один мяч и сделал шесть результативных передач.
Действующий контракт Киммиха действует до конца следующего сезона и на данный момент футболист не намерен его продлевать.