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09:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Киммих решил покинуть «Баварию» после ссоры с помощником Тухеля

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих принял решение покинуть клуб по окончании этого сезона. Об этом сообщает издание Bild.

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Источник: AP 2023

По информации источника, у 29-летнего футболиста окончательно испортились отношения с некоторыми членами команды. Киммих считает, что представители тренерского штаба перестали его уважать.

Ранее стало известно, что после выездного поражения от «Бохума» (2:3) Киммих едва не подрался в подтрибунке с ассистентом главного тренера Жолтом Левом. Футболист был недоволен тем, что его заменили по ходу второго тайма.

Конфликт с ассистентом еще сильнее испортил отношения Киммиха с главным тренером «Баварии» Томасом Тухелем. После его прихода футболист перестал чувствовать тот уровень доверия, который был у него с его предшественником Юлианом Нагельсманном. Отмечается, что по этой же причине об уходе из клуба раздумывают защитник Маттейс де Лигт и полузащитник Леон Горетцка.

Киммих выступает за «Баварию» с 2015 года. Вместе с мюнхенцами он восемь раз становился чемпионом Бундеслиги, три раза выигрывал Кубок и шесть раз Суперкубок Германии, а также становился победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. В этом сезоне на счету Киммиха 26 матчей, в которых он забил один мяч и сделал шесть результативных передач.

Действующий контракт Киммиха действует до конца следующего сезона и на данный момент футболист не намерен его продлевать.

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