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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
08:36 (мск), источник: Sportmail.ru

«Жирона» проиграла «Атлетику», отстав от «Реала» на шесть очков

«Атлетик» в заключительном матче 25-го тура чемпионата Испании дома обыграл «Жирону» (3:2).

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Источник: AFP 2023

В составе хозяев дублем отметился нападающий Алекс Беренгер (2', 56'), еще один мяч на счету нападающего Иньяки Уильямса (60'). У гостей отличились украинский полузащитник Виктор Цыганков (49') и защитник Эрик Гарсия (75').

«Жирона» не может победить на протяжении трех игр подряд. Ранее команда Мичела Санчеса на выезде потерпела разгромное поражение от мадридского «Реала» (0:4) и дома не сумела обыграть «Реал Сосьедад» (0:0).

Отставание «Жироны» от лидирующего «Реала» увеличилось до шести очков, а отрыв от «Барселоны», которая располагается на третьей строчке, сократился до двух баллов. Следующий матч команда проведет в понедельник, 26 февраля, дома против «Райо Вальекано».

«Атлетик» продлил свою беспроигрышную домашнюю серию до 14 матчей, выиграв на «Сан-Мамес» девять последних игр. Команда Эрнесто Вальверде идет на пятой строчке, отставая от идущего четвертым мадридского «Атлетико» на два очка. Следующий матч «матрасники» проведут в воскресенье, 25 февраля, на выезде против «Бетиса».

Атлетик
3:2
Первый тайм: 1:0
Жирона
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