«Жирона» проиграла «Атлетику», отстав от «Реала» на шесть очков

В составе хозяев дублем отметился нападающий Алекс Беренгер (2', 56'), еще один мяч на счету нападающего Иньяки Уильямса (60'). У гостей отличились украинский полузащитник Виктор Цыганков (49') и защитник Эрик Гарсия (75').

«Жирона» не может победить на протяжении трех игр подряд. Ранее команда Мичела Санчеса на выезде потерпела разгромное поражение от мадридского «Реала» (0:4) и дома не сумела обыграть «Реал Сосьедад» (0:0).

Отставание «Жироны» от лидирующего «Реала» увеличилось до шести очков, а отрыв от «Барселоны», которая располагается на третьей строчке, сократился до двух баллов. Следующий матч команда проведет в понедельник, 26 февраля, дома против «Райо Вальекано».