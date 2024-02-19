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08:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Зидан может стать главным тренером «Баварии»

Новым главным тренером «Баварии» может стать Зинедин Зидан. Об этом сообщает Corrierre dello Sport.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

По информации источника, 51-летний французский специалист является приоритетным вариантом на пост сменщика главного тренера команды Томаса Тухеля. Руководство мюнхенцев уже связались с представителями Зидана с целью провести переговоры.

Отмечается, что «Бавария» в любом случае расстанется с нынешним наставником команды Томасом Тухелем. Немецкий специалист будет уволен либо в ближайшее время, либо по окончании сезона.

Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года. Под его руководством команда проиграла 11 из 44 матчей, уступив в последних трех встречах «Байеру» (0:3), «Лацио» (0:1) и «Бохуму» (2:3). В турнирной таблице Бундеслиги мюнхенцы идут на второй строчке, уступая лидирующему «Байеру» восемь очков. Впервые с 2013 года «Бавария» может остаться в чемпионате Германии без чемпионского титула.

Зидан находится без работы с лета 2021 года. Француз дважды возглавлял мадридский «Реал», с которым дважды становился чемпионом Испании и трижды выигрывал Лигу чемпионов.

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