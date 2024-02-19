Зидан может стать главным тренером «Баварии»
Новым главным тренером «Баварии» может стать Зинедин Зидан. Об этом сообщает Corrierre dello Sport.
Новым главным тренером «Баварии» может стать Зинедин Зидан. Об этом сообщает Corrierre dello Sport.
По информации источника, 51-летний французский специалист является приоритетным вариантом на пост сменщика главного тренера команды Томаса Тухеля. Руководство мюнхенцев уже связались с представителями Зидана с целью провести переговоры.
Отмечается, что «Бавария» в любом случае расстанется с нынешним наставником команды Томасом Тухелем. Немецкий специалист будет уволен либо в ближайшее время, либо по окончании сезона.
Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года. Под его руководством команда проиграла 11 из 44 матчей, уступив в последних трех встречах «Байеру» (0:3), «Лацио» (0:1) и «Бохуму» (2:3). В турнирной таблице Бундеслиги мюнхенцы идут на второй строчке, уступая лидирующему «Байеру» восемь очков. Впервые с 2013 года «Бавария» может остаться в чемпионате Германии без чемпионского титула.
Зидан находится без работы с лета 2021 года. Француз дважды возглавлял мадридский «Реал», с которым дважды становился чемпионом Испании и трижды выигрывал Лигу чемпионов.