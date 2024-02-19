Зидан может стать главным тренером «Баварии»

По информации источника, 51-летний французский специалист является приоритетным вариантом на пост сменщика главного тренера команды Томаса Тухеля. Руководство мюнхенцев уже связались с представителями Зидана с целью провести переговоры.

Отмечается, что «Бавария» в любом случае расстанется с нынешним наставником команды Томасом Тухелем. Немецкий специалист будет уволен либо в ближайшее время, либо по окончании сезона.

Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года. Под его руководством команда проиграла 11 из 44 матчей, уступив в последних трех встречах «Байеру» (0:3), «Лацио» (0:1) и «Бохуму» (2:3). В турнирной таблице Бундеслиги мюнхенцы идут на второй строчке, уступая лидирующему «Байеру» восемь очков. Впервые с 2013 года «Бавария» может остаться в чемпионате Германии без чемпионского титула.