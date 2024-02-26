Кучеров набрал 100 очков в сезоне и обновил рекорд «Тампы»
Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров первым в нынешнем сезоне набрал 100 очков в регулярном чемпионате НХЛ.
Тампа-Бэй
Нью-ДжерсиНХЛ: таблица и календарь
Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров первым в нынешнем сезоне набрал 100 очков в регулярном чемпионате НХЛ.
30-летний россиянин поучаствовал во всех шайбах своей команды в выездном матче против «Нью-Джерси» (4:1). Он сделал три результативные передачи и отметился шайбой в пустые ворота.
Кучеров первым в этом сезоне достиг отметки в 100 очков. Для этого ему потребовалось всего 59 матчей, что является новым рекордом «Тампы». Прошлый клубный рекорд также принадлежал Кучерову, который в сезоне-2018/19 выбил «сотню» за 62 игры.
В XXI веке лишь один набирал 100 очков за сезон быстрее Кучерова. В сезоне-2019/20 капитан «Эдмонтона» добрался до этой отметки за 53 матча, а в прошлом сезоне на «сотню» ему потребовалось 56 игр.
Кроме того, Кучеров в четвертый раз в карьере преодолел отметку в 100 очков за сезон, что является повторением российского рекорда, который принадлежит Александру Овечкина. Капитан «Вашингтона» выбивал «сотню» в четырех из пяти своих первых сезонов в НХЛ.
Также Кучерову теперь принадлежит рекорд «Тампы» по количеству матчей с двумя и более передачами. Минувшая игра стала для него 122‑й в НХЛ, когда он минимум дважды ассистировал своим одноклубникам. По этому показателю он превзошел бывшего капитана «Тампы» Мартена Сен‑Луи (121).
Всего в активе Кучерова 102 (38+64) набранных очка в этом сезоне. Он продолжает возглавлять таблицу лучших бомбардиров сезона НХЛ, опережая ближайшего преследователя в лице капитана «Колорадо» Натана Маккиннона на шесть очков.