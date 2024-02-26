Кучеров набрал 100 очков в сезоне и обновил рекорд «Тампы»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240595&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

30-летний россиянин поучаствовал во всех шайбах своей команды в выездном матче против «Нью-Джерси» (4:1). Он сделал три результативные передачи и отметился шайбой в пустые ворота.

Кучеров первым в этом сезоне достиг отметки в 100 очков. Для этого ему потребовалось всего 59 матчей, что является новым рекордом «Тампы». Прошлый клубный рекорд также принадлежал Кучерову, который в сезоне-2018/19 выбил «сотню» за 62 игры.

В XXI веке лишь один набирал 100 очков за сезон быстрее Кучерова. В сезоне-2019/20 капитан «Эдмонтона» добрался до этой отметки за 53 матча, а в прошлом сезоне на «сотню» ему потребовалось 56 игр.

Кроме того, Кучеров в четвертый раз в карьере преодолел отметку в 100 очков за сезон, что является повторением российского рекорда, который принадлежит Александру Овечкина. Капитан «Вашингтона» выбивал «сотню» в четырех из пяти своих первых сезонов в НХЛ.

Также Кучерову теперь принадлежит рекорд «Тампы» по количеству матчей с двумя и более передачами. Минувшая игра стала для него 122‑й в НХЛ, когда он минимум дважды ассистировал своим одноклубникам. По этому показателю он превзошел бывшего капитана «Тампы» Мартена Сен‑Луи (121).