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09:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Кучеров набрал 100 очков в сезоне и обновил рекорд «Тампы»

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров первым в нынешнем сезоне набрал 100 очков в регулярном чемпионате НХЛ.

Тампа-Бэй
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30-летний россиянин поучаствовал во всех шайбах своей команды в выездном матче против «Нью-Джерси» (4:1). Он сделал три результативные передачи и отметился шайбой в пустые ворота.

Кучеров первым в этом сезоне достиг отметки в 100 очков. Для этого ему потребовалось всего 59 матчей, что является новым рекордом «Тампы». Прошлый клубный рекорд также принадлежал Кучерову, который в сезоне-2018/19 выбил «сотню» за 62 игры.

В XXI веке лишь один набирал 100 очков за сезон быстрее Кучерова. В сезоне-2019/20 капитан «Эдмонтона» добрался до этой отметки за 53 матча, а в прошлом сезоне на «сотню» ему потребовалось 56 игр.

Кроме того, Кучеров в четвертый раз в карьере преодолел отметку в 100 очков за сезон, что является повторением российского рекорда, который принадлежит Александру Овечкина. Капитан «Вашингтона» выбивал «сотню» в четырех из пяти своих первых сезонов в НХЛ.

Также Кучерову теперь принадлежит рекорд «Тампы» по количеству матчей с двумя и более передачами. Минувшая игра стала для него 122‑й в НХЛ, когда он минимум дважды ассистировал своим одноклубникам. По этому показателю он превзошел бывшего капитана «Тампы» Мартена Сен‑Луи (121).

Всего в активе Кучерова 102 (38+64) набранных очка в этом сезоне. Он продолжает возглавлять таблицу лучших бомбардиров сезона НХЛ, опережая ближайшего преследователя в лице капитана «Колорадо» Натана Маккиннона на шесть очков.

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