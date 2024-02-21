Британский миллиардер стал совладельцем «Ман Юнайтед»
Владелец химической компании Ineos Джим Рэтклифф официально стал совладельцем «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Владелец химической компании Ineos Джим Рэтклифф официально стал совладельцем «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
71-летний британский миллиардер приобрел 25% акций класса А и 25% акций класса B. Его совокупная доля в клубе составит 27,7%. За это Рэтклифф заплатил семье Глейзеров 1,3 млрд фунтов. Примерно за такую же сумму нынешние владельцы «Юнайтед» приобрели клуб в 2005 году.
«Стать совладельцем “Манчестер Юнайтед” — это большая честь и большая ответственность. Завершение сделки — только начало нашего пути по возвращению “МЮ” на вершину английского, европейского и мирового футбола с условиями мирового класса для наших болельщиков. С сегодняшнего дня работа по достижению этих целей ускорится», — сказал Рэтклифф.
О продаже акций клуба Рэтклиффу было объявлено в декабре прошлого года и спустя два месяца сделка официально завершена. По ее условиям глава Ineos до конца года должен будет инвестировать 300 млн долларов в улучшение инфраструктуры стадиона клуба «Олд Траффорд».
Рэтклифф является вторым самым богатым человеком Великобритании. Его состояние оценивается в 29,6 млрд фунтов.
«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 13 очков.