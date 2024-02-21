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08:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Британский миллиардер стал совладельцем «Ман Юнайтед»

Владелец химической компании Ineos Джим Рэтклифф официально стал совладельцем «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Официальный сайт "Манчестер Юнайтед"

71-летний британский миллиардер приобрел 25% акций класса А и 25% акций класса B. Его совокупная доля в клубе составит 27,7%. За это Рэтклифф заплатил семье Глейзеров 1,3 млрд фунтов. Примерно за такую же сумму нынешние владельцы «Юнайтед» приобрели клуб в 2005 году.

«Стать совладельцем “Манчестер Юнайтед” — это большая честь и большая ответственность. Завершение сделки — только начало нашего пути по возвращению “МЮ” на вершину английского, европейского и мирового футбола с условиями мирового класса для наших болельщиков. С сегодняшнего дня работа по достижению этих целей ускорится», — сказал Рэтклифф.

О продаже акций клуба Рэтклиффу было объявлено в декабре прошлого года и спустя два месяца сделка официально завершена. По ее условиям глава Ineos до конца года должен будет инвестировать 300 млн долларов в улучшение инфраструктуры стадиона клуба «Олд Траффорд».

Рэтклифф является вторым самым богатым человеком Великобритании. Его состояние оценивается в 29,6 млрд фунтов.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 13 очков.

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