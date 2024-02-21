Британский миллиардер стал совладельцем «Ман Юнайтед»

71-летний британский миллиардер приобрел 25% акций класса А и 25% акций класса B. Его совокупная доля в клубе составит 27,7%. За это Рэтклифф заплатил семье Глейзеров 1,3 млрд фунтов. Примерно за такую же сумму нынешние владельцы «Юнайтед» приобрели клуб в 2005 году.

«Стать совладельцем “Манчестер Юнайтед” — это большая честь и большая ответственность. Завершение сделки — только начало нашего пути по возвращению “МЮ” на вершину английского, европейского и мирового футбола с условиями мирового класса для наших болельщиков. С сегодняшнего дня работа по достижению этих целей ускорится», — сказал Рэтклифф.

О продаже акций клуба Рэтклиффу было объявлено в декабре прошлого года и спустя два месяца сделка официально завершена. По ее условиям глава Ineos до конца года должен будет инвестировать 300 млн долларов в улучшение инфраструктуры стадиона клуба «Олд Траффорд».

Рэтклифф является вторым самым богатым человеком Великобритании. Его состояние оценивается в 29,6 млрд фунтов.