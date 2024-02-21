«Бавария» объявила об уходе Тухеля по окончании сезона
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель оставит свой пост по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель оставит свой пост по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Стороны приняли совместное решение о досрочном прекращении сотрудничества ближайшим летом. Контракт 50-летнего специалиста был рассчитан до июня 2025 года.
«Мы договорились, что прекратим сотрудничество по окончании сезона. До тех пор мы с тренерским штабом, конечно, продолжим делать все возможное, чтобы добиться максимального успеха», — сказал Тухель.
Томас Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года. Под его руководством мюнхенцы провели 44 матча, в которых одержали 28 побед при 11 поражениях и пяти ничейных результатах. В последних трех встречах «Бавария» потерпела три поражения: от «Байера» (0:3) и «Бохума» (2:3) в Бундеслиге, а также от «Лацио» (0:1) в плей-офф Лиги чемпионов.
«В открытом, хорошем диалоге мы пришли ко взаимному решению об окончании сотрудничества летом. Наша цель — перед сезоном-2024/25 провести спортивную перестройку под руководством нового тренера. До тех пор перед каждым сотрудником клуба стоит четкая задача добиться максимально возможного в Лиге чемпионов и Бундеслиге.
Я также однозначно возлагаю ответственность на команду. Особенно это касается Лиги чемпионов. Убеждены, что мы пройдем в четвертьфинал после поражения от “Лацио”, где нас поддержат фанаты на заполненной “Альянц Арене”, — заявил генеральный директор клуба Ян-Кристиан Дрезен.
В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» идет на второй строчке, уступая лидирующему «Байеру» восемь очков. Впервые с 2013 года «Бавария» может остаться без чемпионского титула в Германии.
В следующем туре «Бавария» дома сыграет против «Лейпцига», который располагается на пятой строчке. Игра состоится в субботу, 24 февраля.