«Бавария» объявила об уходе Тухеля по окончании сезона

Стороны приняли совместное решение о досрочном прекращении сотрудничества ближайшим летом. Контракт 50-летнего специалиста был рассчитан до июня 2025 года.

«Мы договорились, что прекратим сотрудничество по окончании сезона. До тех пор мы с тренерским штабом, конечно, продолжим делать все возможное, чтобы добиться максимального успеха», — сказал Тухель.

Томас Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года. Под его руководством мюнхенцы провели 44 матча, в которых одержали 28 побед при 11 поражениях и пяти ничейных результатах. В последних трех встречах «Бавария» потерпела три поражения: от «Байера» (0:3) и «Бохума» (2:3) в Бундеслиге, а также от «Лацио» (0:1) в плей-офф Лиги чемпионов.

«В открытом, хорошем диалоге мы пришли ко взаимному решению об окончании сотрудничества летом. Наша цель — перед сезоном-2024/25 провести спортивную перестройку под руководством нового тренера. До тех пор перед каждым сотрудником клуба стоит четкая задача добиться максимально возможного в Лиге чемпионов и Бундеслиге.



Я также однозначно возлагаю ответственность на команду. Особенно это касается Лиги чемпионов. Убеждены, что мы пройдем в четвертьфинал после поражения от “Лацио”, где нас поддержат фанаты на заполненной “Альянц Арене”, — заявил генеральный директор клуба Ян-Кристиан Дрезен.

В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» идет на второй строчке, уступая лидирующему «Байеру» восемь очков. Впервые с 2013 года «Бавария» может остаться без чемпионского титула в Германии.