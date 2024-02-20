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19:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Вторая Бундеслига впервые обошла высшую по посещаемости за тур

При этом по средней посещаемости первая Бундеслига продолжает опережать вторую со значительным преимуществом.

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Как сообщает Kicker, девять игр второго дивизиона в 22-м туре посетили 284 643 зрителя. Самым популярным стал матч «Шальке» — «Веэна» (1:0), который собрал на трибунах 60 542 зрителей.

В прошедшем туре Бундеслиги аналогичный показатель составил 261 099 зрителей. Наибольшая посещаемость была зафиксирована на матче «Кельна» и «Вердера» — 50 тысяч зрителей.

По средней посещаемости первая Бундеслига по-прежнему впереди — 39 068 зрителей против 28 358.

После 22 туров первые два места во второй Бундеслиге, дающие путевку в высший дивизион, занимают «Санкт-Паули» и «Хольштайн». На третьем месте, выводящем в стыковые матчи с 16-й командой первой Бундеслиги, — «Гамбург». В сильнейшем немецком дивизионе лидирует леверкузенский «Байер», на восемь очков опережающий «Баварию».

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