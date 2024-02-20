Вторая Бундеслига впервые обошла высшую по посещаемости за тур
При этом по средней посещаемости первая Бундеслига продолжает опережать вторую со значительным преимуществом.
При этом по средней посещаемости первая Бундеслига продолжает опережать вторую со значительным преимуществом.
Как сообщает Kicker, девять игр второго дивизиона в 22-м туре посетили 284 643 зрителя. Самым популярным стал матч «Шальке» — «Веэна» (1:0), который собрал на трибунах 60 542 зрителей.
В прошедшем туре Бундеслиги аналогичный показатель составил 261 099 зрителей. Наибольшая посещаемость была зафиксирована на матче «Кельна» и «Вердера» — 50 тысяч зрителей.
По средней посещаемости первая Бундеслига по-прежнему впереди — 39 068 зрителей против 28 358.
После 22 туров первые два места во второй Бундеслиге, дающие путевку в высший дивизион, занимают «Санкт-Паули» и «Хольштайн». На третьем месте, выводящем в стыковые матчи с 16-й командой первой Бундеслиги, — «Гамбург». В сильнейшем немецком дивизионе лидирует леверкузенский «Байер», на восемь очков опережающий «Баварию».