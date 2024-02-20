Вторая Бундеслига впервые обошла высшую по посещаемости за тур

Как сообщает Kicker, девять игр второго дивизиона в 22-м туре посетили 284 643 зрителя. Самым популярным стал матч «Шальке» — «Веэна» (1:0), который собрал на трибунах 60 542 зрителей.

В прошедшем туре Бундеслиги аналогичный показатель составил 261 099 зрителей. Наибольшая посещаемость была зафиксирована на матче «Кельна» и «Вердера» — 50 тысяч зрителей.

После 22 туров первые два места во второй Бундеслиге, дающие путевку в высший дивизион, занимают «Санкт-Паули» и «Хольштайн». На третьем месте, выводящем в стыковые матчи с 16-й командой первой Бундеслиги, — «Гамбург». В сильнейшем немецком дивизионе лидирует леверкузенский «Байер», на восемь очков опережающий «Баварию».