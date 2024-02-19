Шансы «Байера» на чемпионство выросли до 89%

В минувшие выходные «Бавария» на выезде уступила «Бохуму» (2:3), в то время как «Байер» одержал гостевую победу над «Хайденхаймом» (2:1). За 12 туров до конца чемпионата отрыв леверкузенцев в таблице увеличился с пяти до восьми очков, из-за чего их шансы на титул выросли с 66% до 89%. Шансы «Баварии» на титул Opta оценивает в 10,8%.

Напомним, что «Байер» остается единственным клубом во всех 54 высших дивизионах европейских лиг без поражений в нынешнем сезоне. На счету подопечных Хаби Алонсо во всех турнирах 28 побед и четыре ничейных результата.

«Байер» впервые в своей истории может стать чемпионом Германии. До этого клуб из Леверкузена пять раз становился серебряным призером Бундеслиги (1997, 1999, 2000, 2002, 2011), неоднократно упуская титул в самый последний момент. Из-за этих неудач за «Байером» в начале 2000-х закрепилось прозвище «Неверкузен» (от англ. never — никогда).