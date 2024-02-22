Бывший тренер «Спартака» может возглавить «Баварию»
«Бавария» рассматривает кандидатуру Унаи Эмери на пост нового главного тренера команды. Об этом сообщает Kicker.
«Бавария» рассматривает кандидатуру Унаи Эмери на пост нового главного тренера команды. Об этом сообщает Kicker.
По информации источника, мюнхенцы внимательно следят за успехами 52-летнего специалиста в Англии. В октябре 2022 года Эмери возглавил «Астон Виллу», которая сейчас идет на четвертой строчке в АПЛ.
Летом 2012 года Эмери возглавил московский «Спартак», но из-за неудовлетворительных результатов уже в ноябре был уволен. Также испанец работал в «Валенсии», «Севилье», «Пари Сен-Жермен», «Арсенале» и «Вильярреале». Эмери является самым титулованным тренером в истории Лиги Европы, выиграв его трижды подряд с «Севильей» и один раз с «Вильярреалом».
Ранее сообщалось о том, что приоритетным вариантом для «Баварии» является главный тренер «Байера» Хаби Алонсо. Также сообщалось о заинтересованности руководства мюнхенцев в бывшем главного тренере мадридского «Реала» Зинедине Зидане, который находится без работы с лета 2021 года.
В среду, 21 февраля, «Бавария» официально объявила об уходе главного тренера команды Томаса Тухеля по окончании сезона. Решение было обоюдным и связано с неудовлетворительными результатами мюнхенцев в нынешнем сезоне.
«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от «Байера» на восемь очков. В следующем туре мюнхенцы дома сыграют против «Лейпцига», который располагается на пятой строчке. Игра состоится в субботу, 24 февраля.