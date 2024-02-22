Бывший тренер «Спартака» может возглавить «Баварию»

По информации источника, мюнхенцы внимательно следят за успехами 52-летнего специалиста в Англии. В октябре 2022 года Эмери возглавил «Астон Виллу», которая сейчас идет на четвертой строчке в АПЛ.

Летом 2012 года Эмери возглавил московский «Спартак», но из-за неудовлетворительных результатов уже в ноябре был уволен. Также испанец работал в «Валенсии», «Севилье», «Пари Сен-Жермен», «Арсенале» и «Вильярреале». Эмери является самым титулованным тренером в истории Лиги Европы, выиграв его трижды подряд с «Севильей» и один раз с «Вильярреалом».

Ранее сообщалось о том, что приоритетным вариантом для «Баварии» является главный тренер «Байера» Хаби Алонсо. Также сообщалось о заинтересованности руководства мюнхенцев в бывшем главного тренере мадридского «Реала» Зинедине Зидане, который находится без работы с лета 2021 года.

В среду, 21 февраля, «Бавария» официально объявила об уходе главного тренера команды Томаса Тухеля по окончании сезона. Решение было обоюдным и связано с неудовлетворительными результатами мюнхенцев в нынешнем сезоне.