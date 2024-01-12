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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
16:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Лучшим тренером АПЛ в декабре стал экс-наставник «Спартака»

Испанский тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери получил престижную награду.

Астон ВиллаЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам декабря.

Клуб Эмери в декабре провел 7 матчей в Премьер-лиги, выиграв 4 из них, включая победы над действующим чемпионом Англии «Манчестер Сити» и «Арсеналом». «Астон Вилла» после 20 туров находится на втором месте в турнирной таблице АПЛ, уступая три очка «Ливерпулю».

В борьбе за награду испанский специалист опередил Андони Ираолу («Борнмут»), Дэвида Мойеса («Вест Хэм») и Юргена Клоппа («Ливерпуль»). В ноябре 2023 года лучшим тренером АПЛ был признан наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг, а до этого три месяца подряд приз доставался главному тренеру «Тоттенхэма» Эйнджу Постекоглу.

Унаи Эмери тренирует «Астон Виллу» с октября 2022 года. С июня по ноябрь 2012 года испанец возглавлял московский «Спартак».

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