Лучшим тренером АПЛ в декабре стал экс-наставник «Спартака»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам декабря.

Клуб Эмери в декабре провел 7 матчей в Премьер-лиги, выиграв 4 из них, включая победы над действующим чемпионом Англии «Манчестер Сити» и «Арсеналом». «Астон Вилла» после 20 туров находится на втором месте в турнирной таблице АПЛ, уступая три очка «Ливерпулю».

В борьбе за награду испанский специалист опередил Андони Ираолу («Борнмут»), Дэвида Мойеса («Вест Хэм») и Юргена Клоппа («Ливерпуль»). В ноябре 2023 года лучшим тренером АПЛ был признан наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг, а до этого три месяца подряд приз доставался главному тренеру «Тоттенхэма» Эйнджу Постекоглу.