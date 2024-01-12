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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
16:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрока «Борнмута» назвали лучшим футболистом АПЛ в декабре

Доминик Соланке впервые в своей карьере получил почетный приз.

БорнмутЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Нападающий «Борнмута» Доминик Соланке признан лучшим футболистом Английской премьер-лиги по итогам декабря.

В декабре Соланке забил шесть голов в семи матчах чемпионата Англии, в том числе хет-трик в ворота клуба «Ноттингем Форест». «Борнмут» одержал четыре победы, дважды сыграл вничью и один раз проиграл. Команда идет на 12-й строчке в таблице чемпионата. Соланке с 12 голами занимает третье место списке бомбардиров. В активе нападающего один матч за сборную Англии — в 2017 году Соланке сыграл в товарищеской встрече против сборной Бразилии.

Ранее в сезоне-2023/24 награду лучшему игрока месяца получали футболисты «Тоттенхэма» Сон Хын Мин и Джеймс Мэддисон, Мохамед Салах («Ливерпуль») и Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»).

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