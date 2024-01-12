Игрока «Борнмута» назвали лучшим футболистом АПЛ в декабре

В декабре Соланке забил шесть голов в семи матчах чемпионата Англии, в том числе хет-трик в ворота клуба «Ноттингем Форест». «Борнмут» одержал четыре победы, дважды сыграл вничью и один раз проиграл. Команда идет на 12-й строчке в таблице чемпионата. Соланке с 12 голами занимает третье место списке бомбардиров. В активе нападающего один матч за сборную Англии — в 2017 году Соланке сыграл в товарищеской встрече против сборной Бразилии.