Стали известны кандидаты на пост главного тренера «Баварии»

По информации источника, 42-летний специалист является наиболее желанным кандидатом для руководства мюнхенского клуба на то, чтобы сменить Томаса Тухеля на посту главного тренера.

Испанец проводит свой первый полноценный сезон во главе «Байера» и близок к тому, чтобы привести леверкузенцев к первому в истории чемпионству в Бундеслиге, завершив тем самым 11-летнюю гегемонию мюнхенцев в немецком чемпионате.

Кроме того, «Бавария» была последним клубом в игровой карьере Алонсо. Он выступал за мюнхенский клуб с 2014-го по 2017 год и трижды становился с ним чемпионом Германии.

Хаби Алонсо также называют вероятным преемником Юргена Клоппа, который в январе объявил о своем решении покинуть «Ливерпуль». Судя по всему, борьба за перспективного специалиста в межсезонье развернется именно между этими двумя клубами.

В то же время руководство «Байера» полно решимости сохранить испанского специалиста в клубе еще на один сезон.

Ранее прошла информация о заинтересованности руководства «Баварии» в бывшем главного тренере мадридского «Реала» Зинедине Зидане, который находится без работы с лета 2021 года. Также сообщалось о желании бывшего тренера «Челси», «Интера» и «Тоттенхэма» Антонио Конте продолжить тренерскую карьеру в Мюнхене, а португальский специалист Жозе Моуринью, уволенный из «Ромы», готов для работы с «Баварией» выучить немецкий язык.

Сегодня «Бавария» официально объявила об уходе главного тренера команды Томаса Тухеля по окончании сезона. Решение было обоюдным и связано с неудовлетворительными результатами мюнхенцев в нынешнем сезоне.