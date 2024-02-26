Гол Месси спас «Интер Майами» от поражения в матче с «ЛА Гэлакси»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=f81b91863a0bb2ac&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240593" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Счет открыл на 75-й минуте открыл сербский нападающий «Гэлакси» Деян Йовелич. На второй минуте добавленного времени «Интер Майами» сумел сравнять счет благодаря усилиям Лионеля Месси. Звездный аргентинец устроил перепасовку со своим бывшим партнером по «Барселоне» Жорди Альбой, в результате которой сумел вскрыть оборону хозяев и поразить их ворота.

Стоит отметить, что на 88-й минуте полузащитник «Гэлакси» Марко Дельгадо получил вторую желтую карточку, из-за чего его команда доигрывала матч в меньшинстве. На 12-й минуте полузащитник хозяев Рики Пуч не сумел реализовать пенальти.