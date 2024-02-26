Гол Месси спас «Интер Майами» от поражения в матче с «ЛА Гэлакси»
«Интер Майами» на выезде сыграл вничью с «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:1) в матче регулярного чемпионата МЛС.
«Интер Майами» на выезде сыграл вничью с «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:1) в матче регулярного чемпионата МЛС.
Счет открыл на 75-й минуте открыл сербский нападающий «Гэлакси» Деян Йовелич. На второй минуте добавленного времени «Интер Майами» сумел сравнять счет благодаря усилиям Лионеля Месси. Звездный аргентинец устроил перепасовку со своим бывшим партнером по «Барселоне» Жорди Альбой, в результате которой сумел вскрыть оборону хозяев и поразить их ворота.
Стоит отметить, что на 88-й минуте полузащитник «Гэлакси» Марко Дельгадо получил вторую желтую карточку, из-за чего его команда доигрывала матч в меньшинстве. На 12-й минуте полузащитник хозяев Рики Пуч не сумел реализовать пенальти.
После двух матчей «Интер Майами» имеет в своем активе четыре очка, благодаря чему занимает первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции МЛС. Следующий матч команда проведет в воскресенье, 3 марта, дома против «Орландо Сити».