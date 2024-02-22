Новый совладелец «МЮ»: пора вернуть клуб туда, где ему место

Доля 71-летнего миллиардера в клубе теперь составляет 27,7%. За пакет акций Рэтклифф заплатил семье Глейзеров 1,3 млрд фунтов. Официально о завершении сделки было объявлено в среду, 21 февраля.

После завершения сделки в совет директоров «Юнайтед» войдут несколько представителей Ineos Group, которые получат контроль над футбольной деятельностью клуба.

«Нужно заняться организацией клуба, потому что сейчас она не в порядке. Возьмите, например, тренера: он должен напрямую отчитываться гендиректору. Это просто невозможно в современном футбольном клубе. Затем нужно удостовериться, что правильные люди работают на правильных должностях. Каждый человек в руководстве должен быть специалистом мирового уровня. Затем важно создать позитивную, поддерживающую, дружелюбную обстановку. Это должен быть высокий уровень. Раньше клубу не хватало культуры. Только в такой обстановке можно извлечь из спортсменов максимум. Если она будет успешной, результаты последуют автоматически. Таков план, я в него верю», — сказал Рэтклифф.

Помимо покупки акций клуба, глава Ineos обязался инвестировать до конца года 300 млн долларов в улучшение инфраструктуры стадиона клуба «Олд Траффорд».

«Меня совершенно не интересуют финансовые аспекты этих инвестиций, потому что я зарабатываю достаточно денег на химикатах, нефти и газе. Я заинтересован только в том, чтобы вернуть “Юнайтед” на вершину. Последние 11 лет были неудачными, и пришло время вернуть клуб туда, где ему место. Такая же ситуация было до прихода Фергюсона», — заявил Рэтклифф.

Британский миллиардер также рассказал о своем отношении к «Манчестер Сити» и «Ливерпулю» — главным соперникам «Юнайтед».

«Они — враги. Ничто не доставит мне большего удовольствия, чем сбить их с вершины. Но нам есть чему у них поучиться. У них продуманные организации, отличные люди внутри этих организаций, прекрасная рабочая атмосфера. Я очень уважаю их, но это наши враги», — отметил он.

Рэтклиффу также припомнили его интерес к покупке «Челси» в 2003 году. Тогда лондонский клуб достался российскому бизнесмену Роману Абрамовичу.

«Мой давнишний интерес к “Челси”? Нет никакого сравнения между этой командой и “Манчестер Юнайтед”. Откровенно говоря, масштабы нашего клуба несравнимы ни с одним из лондонских», — ответил Рэтклифф.

Джим Рэтклифф является вторым самым богатым человеком Великобритании. Его состояние оценивается в 29,6 млрд фунтов.