Новый совладелец «МЮ»: пора вернуть клуб туда, где ему место
Владелец химической компании Ineos Джим Рэтклифф, ставший новым совладельцем «Манчестер Юнайтед», дал большое интервью клубному телеканалу.
Владелец химической компании Ineos Джим Рэтклифф, ставший новым совладельцем «Манчестер Юнайтед», дал большое интервью клубному телеканалу.
Доля 71-летнего миллиардера в клубе теперь составляет 27,7%. За пакет акций Рэтклифф заплатил семье Глейзеров 1,3 млрд фунтов. Официально о завершении сделки было объявлено в среду, 21 февраля.
После завершения сделки в совет директоров «Юнайтед» войдут несколько представителей Ineos Group, которые получат контроль над футбольной деятельностью клуба.
«Нужно заняться организацией клуба, потому что сейчас она не в порядке. Возьмите, например, тренера: он должен напрямую отчитываться гендиректору. Это просто невозможно в современном футбольном клубе. Затем нужно удостовериться, что правильные люди работают на правильных должностях. Каждый человек в руководстве должен быть специалистом мирового уровня. Затем важно создать позитивную, поддерживающую, дружелюбную обстановку. Это должен быть высокий уровень. Раньше клубу не хватало культуры. Только в такой обстановке можно извлечь из спортсменов максимум. Если она будет успешной, результаты последуют автоматически. Таков план, я в него верю», — сказал Рэтклифф.
Помимо покупки акций клуба, глава Ineos обязался инвестировать до конца года 300 млн долларов в улучшение инфраструктуры стадиона клуба «Олд Траффорд».
«Меня совершенно не интересуют финансовые аспекты этих инвестиций, потому что я зарабатываю достаточно денег на химикатах, нефти и газе. Я заинтересован только в том, чтобы вернуть “Юнайтед” на вершину. Последние 11 лет были неудачными, и пришло время вернуть клуб туда, где ему место. Такая же ситуация было до прихода Фергюсона», — заявил Рэтклифф.
Британский миллиардер также рассказал о своем отношении к «Манчестер Сити» и «Ливерпулю» — главным соперникам «Юнайтед».
«Они — враги. Ничто не доставит мне большего удовольствия, чем сбить их с вершины. Но нам есть чему у них поучиться. У них продуманные организации, отличные люди внутри этих организаций, прекрасная рабочая атмосфера. Я очень уважаю их, но это наши враги», — отметил он.
Рэтклиффу также припомнили его интерес к покупке «Челси» в 2003 году. Тогда лондонский клуб достался российскому бизнесмену Роману Абрамовичу.
«Мой давнишний интерес к “Челси”? Нет никакого сравнения между этой командой и “Манчестер Юнайтед”. Откровенно говоря, масштабы нашего клуба несравнимы ни с одним из лондонских», — ответил Рэтклифф.
Джим Рэтклифф является вторым самым богатым человеком Великобритании. Его состояние оценивается в 29,6 млрд фунтов.
«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 13 очков.