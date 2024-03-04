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08:18 (мск), источник: Sportmail.ru

«Барселона» не смогла обыграть «Атлетик» и потеряла двух игроков

«Барселона» на выезде сыграла в безголевую ничью с «Атлетиком» (0:0) в матче 27-го тура Ла Лиги.

Атлетик
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Источник: Reuters

В первом тайме из-за травм каталонцы потеряли полузащитников Френки де Йонга и Педри. Нидерландец неудачно приземлился на правую ногу, после чего не сумел покинуть поле самостоятельно. Испанец почувствовал боль в правой ноге, а затем в слезах упал на газон.

Характер и степень повреждений игроков будут известны позже. Предварительно, у де Йонга повреждение лодыжки, а у Педри — рецидив травмы правого подколенного сухожилия.

«Очень жаль, что два важных футболиста получили травмы. Выглядят они не очень хорошо. Эти потери оказали влияние на команду. Мы расстроены травмами Педри и Френки, я полагаю, что они пропустят несколько матчей. Сегодня печальный день», — заявил главный тренер «Барселоны» Хави после матча.

Также в следующем матче чемпионата Испании из-за перебора желтых карточек не сыграет защитник «Барселоны» Рональд Араухо. 24-летний уругваец получил предупреждение за срыв атаки, что спровоцировало Хави на очередные споры с судьей. Наставник «Барселоны» также был награжден желтой карточкой — уже 15-й за все время работы в клубе. Это больше, чем у любого другого тренера в Ла Лиге за этот период.

В другом матче 27-го тура «Жирона» на выезде уступила «Мальорке» (0:1), из-за чего «Барселона» смогла сократить отставание от второго места до одного очка. Следующий матч «сине-гранатовые» проведут в пятницу, 8 марта, дома против «Мальорки».

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