«Барселона» не смогла обыграть «Атлетик» и потеряла двух игроков

В первом тайме из-за травм каталонцы потеряли полузащитников Френки де Йонга и Педри. Нидерландец неудачно приземлился на правую ногу, после чего не сумел покинуть поле самостоятельно. Испанец почувствовал боль в правой ноге, а затем в слезах упал на газон.

Характер и степень повреждений игроков будут известны позже. Предварительно, у де Йонга повреждение лодыжки, а у Педри — рецидив травмы правого подколенного сухожилия.

«Очень жаль, что два важных футболиста получили травмы. Выглядят они не очень хорошо. Эти потери оказали влияние на команду. Мы расстроены травмами Педри и Френки, я полагаю, что они пропустят несколько матчей. Сегодня печальный день», — заявил главный тренер «Барселоны» Хави после матча.

Также в следующем матче чемпионата Испании из-за перебора желтых карточек не сыграет защитник «Барселоны» Рональд Араухо. 24-летний уругваец получил предупреждение за срыв атаки, что спровоцировало Хави на очередные споры с судьей. Наставник «Барселоны» также был награжден желтой карточкой — уже 15-й за все время работы в клубе. Это больше, чем у любого другого тренера в Ла Лиге за этот период.