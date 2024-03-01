«Спартак» выступил с заявлением по Квинси Промесу
32-летний футболист пропустит матч 19-го тура РПЛ с «Зенитом», запланированный на 2 марта.
32-летний футболист пропустит матч 19-го тура РПЛ с «Зенитом», запланированный на 2 марта.
Квинси Промес был задержан на пограничном контроле в аэропорту Дубая. Поступали сообщения о том, что нидерландец попал в ДТП во время зимних сборов в ОАЭ и скрылся с места аварии.
Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сделал заявление по ситуации с нападающим.
«Квинси Промес пропустит матч с “Зенитом”. Футболист по-прежнему находится в ОАЭ. Клуб с ним на связи и оказывает необходимое содействие в разрешении обстоятельств, которые не позволили ему своевременно прилететь в Санкт-Петербург. Учитывая, что Промес не будет участвовать в игре по личным причинам, после возвращения в Россию клуб применит к нему дисциплинарные меры», — передает «Чемпионат» слова Зеленова.
В феврале 2024 года суд Амстердама признал футболиста «Спартака» Квинси Промеса виновным по делу о контрабанде кокаина и заочно приговорил его к 6 годам тюремного заключения. Летом 2023 года Промес был осужден на полтора года за нападение на двоюродного брата с ножом. Таким образом, общий тюремный срок футболиста в Нидерландах составляет семь с половиной лет. Промес был объявлен в международный розыск.
32-летний Квинси Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год, после чего перешел в «Севилью». В феврале 2021 года нидерландец вернулся в «Спартак». В сезоне-2023/24 футболист провел за красно-белых 21 матч, в которых забил восемь мячей и сделал восемь результативных передач. Контракт Промеса с российским клубом действует до конца нынешнего сезона.