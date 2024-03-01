«Спартак» выступил с заявлением по Квинси Промесу

Квинси Промес был задержан на пограничном контроле в аэропорту Дубая. Поступали сообщения о том, что нидерландец попал в ДТП во время зимних сборов в ОАЭ и скрылся с места аварии.

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сделал заявление по ситуации с нападающим.

«Квинси Промес пропустит матч с “Зенитом”. Футболист по-прежнему находится в ОАЭ. Клуб с ним на связи и оказывает необходимое содействие в разрешении обстоятельств, которые не позволили ему своевременно прилететь в Санкт-Петербург. Учитывая, что Промес не будет участвовать в игре по личным причинам, после возвращения в Россию клуб применит к нему дисциплинарные меры», — передает «Чемпионат» слова Зеленова.

В феврале 2024 года суд Амстердама признал футболиста «Спартака» Квинси Промеса виновным по делу о контрабанде кокаина и заочно приговорил его к 6 годам тюремного заключения. Летом 2023 года Промес был осужден на полтора года за нападение на двоюродного брата с ножом. Таким образом, общий тюремный срок футболиста в Нидерландах составляет семь с половиной лет. Промес был объявлен в международный розыск.