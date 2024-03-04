«Порту» нанес «Бенфике» крупнейшее за 13 лет поражение

В первом тайме дублем отметился бразильский вингер Галено (20', 44'). Во второй тайме забитыми мячами отличились Венделл (55'), Пепе Акино (75') и Дэнни Лоудер (90').

На 61-й минуте «Бенфика» осталась вдесятером после удаления капитана команды Николас Отаменди, который за девять минут получил две желтые карточки. Ворота «орлов» в этом матче защищал украинский вратарь Анатолий Трубин, который впервые пропустил пять мячей в одной игре за португальский клуб.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-44869284&hd=2&autoplay=1&id=456244681" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Для «Порту» эта победа стала крупнейшей в противостоянии с «Бенфикой» с ноября 2010 года. Тогда «драконы» на своем поле обыграли «орлов» также со счетом 5:0. С тех пор «Бенфика» ни разу не проигрывала с разницей в пять или более мячей.