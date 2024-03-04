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09:59 (мск), источник: Sportmail.ru

«Порту» нанес «Бенфике» крупнейшее за 13 лет поражение

«Порту» дома разгромил «Бенфику» (5:0) в центральном матче 24-го тура чемпионата Португалии.

Порту
Бенфика
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Источник: Reuters

В первом тайме дублем отметился бразильский вингер Галено (20', 44'). Во второй тайме забитыми мячами отличились Венделл (55'), Пепе Акино (75') и Дэнни Лоудер (90').

На 61-й минуте «Бенфика» осталась вдесятером после удаления капитана команды Николас Отаменди, который за девять минут получил две желтые карточки. Ворота «орлов» в этом матче защищал украинский вратарь Анатолий Трубин, который впервые пропустил пять мячей в одной игре за португальский клуб.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для «Порту» эта победа стала крупнейшей в противостоянии с «Бенфикой» с ноября 2010 года. Тогда «драконы» на своем поле обыграли «орлов» также со счетом 5:0. С тех пор «Бенфика» ни разу не проигрывала с разницей в пять или более мячей.

«Бенфика» потерпела второе поражение в чемпионате Португалии и первое с августа 2023 года. Действующие чемпионы страны потеряли лидерство в турнирной таблице и пропустили вперед «Спортинг», который накануне дома победил «Фаренсе» (3:2). «Порту» благодаря этой победе сумел обойти «Брагу» и подняться на третью строчку.

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