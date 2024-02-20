Теперь в плей-офф ЛЧ интересно: лишь в одной паре есть фаворит

Прогноз: 1Х (победа «Интера» или ничья) и тотал меньше 2.5 за 1.91.

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 1/8 финала, 20.02.2024, 23:00 Интер - Атлетико -

Во второй группе первых матчей ⅛ финала соперники подобрались поровнее, чем в первой, где только в Риме было что-то относительно неожиданное. В Милане начнет двухсерийный триллер одна из самых интересных пар. У «Интера» в Италии нет конкурентов, оформление скудетто остается дежурной формальностью, и чтобы парни Индзаги не скучали, к ним везет свою бойцовую команду легендарный игрок «Интера» Диего Симеоне.

«Атлетико» в Милане постарается застегнуться в обороне на все пуговицы против неистовой атаки с Лаутаро и Тюрамом-младшим. К тому же мадридцы не могут рассчитывать на лучшего бомбардира Альваро Морату из-за травмы. «Интер» хорош не только атакой, но и обороной — финалист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов в этом сезоне стал только сильнее и очень мало пропускает. «Атлетико» более непредсказуем, но Диего Симеоне собаку съел на еврокубковых битвах и точно знает верную тактику на матч. В этой паре почти наверняка все решится лишь в ответной игре, поэтому будем так же осторожны, как оба этих соперника сегодня.

Прогноз: победа ПСВ за 2.19.

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 1/8 финала, 20.02.2024, 23:00 ПСВ - Боруссия Д -

Возможно, это самая интересная дуэль на стадии ⅛, хотя никто не ждет ни от голландцев, ни от немцев, что они пойдут по сетке плей-офф далеко. Если вы считаете, что ПСВ тут делать нечего, и представитель более сильного чемпионата спокойно выйдет в четвертьфинал — вы ничего не знаете об Эредивизи. Нынешний ПСВ Петера Боса похож на «Байер» Хаби Алонсо как минимум по результатам, только из Кубка вылетел. Кроме этого у эйндховенцев лишь одно поражение за сезон — в Лондоне от «Арсенала». Дортмунд может похвастать тем, что ни разу не проиграл в 2024 году, и если бы не множество ничьих, мог бы бороться за что-то большее, нежели место в топ-4 бундеслиги.

Это дуэль двух ярких бомбардиров — Люка Де Йонга и Никласа Фюллькруга, но будет ли много мячей? Трудно сказать, и вообще матч для прогноза сложный. Из множества противонаправленных трендов выберем выдающуюся результативность ПСВ, хотя и для Дортмунда три забитых мяча за 90 минут — обычное дело. Гости будут осторожнее, имея в рукаве ответную игру на самом посещаемом стадионе Европы, а хозяева постараются создать разницу хотя бы в один мяч перед выездом, и им по силам это сделать.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 2.03

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 1/8 финала, 21.02.2024, 23:00 Наполи - Барселона -

Жаль, что это не «Наполи» и «Барселона» год назад. Это был бы высокий класс. Сейчас мы увидим соревнование в том, кто из них лучше преодолевает кризис. «Барсой» руководит тренер, который точно уходит в этом году, а «Наполи» взял и уволил тренера прямо перед этим матчем. В Неаполь вернулся Франческо Кальцона, который будет совмещать пост с работой в сборной Словакии. Плюс в том, что ему не надо осваиваться, он не один сезон помогал в «Наполи» сначала Сарри, а затем Спаллетти, а минус — вы вообще много о нем слышали?

По сравнению с «Наполи», занимающим довольно позорное 9-е место в Италии, у «Барсы» все не так плохо. Снова раззабивался Левандовски, рвет и мечет 16-летний (!) Ямаль, Хави хвастается, что никто в Испании не создает столько моментов, — оборона, правда, может привезти любое число голов за любой промежуток времени, это мешает. По другую сторону голеадор Осимхен и Хвича, которого, кстати, сватают в «Барсу», а значит, надо показать товар лицом. Что мы имеем: столкновение двух атакующих команд с проблемами в обороне и игровом балансе. Ставка напрашивается сама собой.

Прогноз: победа «Арсенала» и тотал больше 1.5 за 2.13.

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 1/8 финала, 21.02.2024, 23:00 Порту - Арсенал -

Это могла бы быть очень интересная пара, но «Порту» на данный момент не в лучшем состоянии. Тут и объяснять не нужно: третье место в чемпионате Португалии и «−7» очков от «Бенфики» и «Спортинга». Караул. Хотя групповой раунд ЛЧ отработан «драконами» солидно — 4 победы в 6 турах. «Арсенал» за это время лишь прибавил. Микель Артета поставил команде чемпионские настройки. Не факт, что борьба с «Ливерпулем» и «Сити» завершится триумфом, но параллельно можно далеко пойти в Лиге чемпионов, с такой-то классной игрой. Пять побед в пяти последних матчах в Англии с общей разницей 23:2. Вот «Порту» в национальном чемпионате этим бы не удивлял, но этого нет.

Разница в форме такая, что на второй план уходит фактор домашнего для «Порту» матча. «Арсеналу» нужно распределять силы на все турниры, и чем раньше решить задачу по выходу в следующий раунд, тем лучше. У «Порту» есть проблемы с обороной, и «канониры» уж пару уязвимых мест у «драконов» найдут.

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Игорь Борунов