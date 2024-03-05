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09:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Итоговый турнир WTA-2024 пройдет в Саудовской Аравии

Итоговый чемпионат WTA 2024 года пройдет в Эр-Рияде, сообщает издание Sport.co.uk.

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Источник: Reuters

Как сообщает источник, турнир лидеров женского рейтинга пройдет с 3 по 10 ноября. Ожидается, что WTA в ближайшие дни подпишет с Саудовской Аравией контракт, согласно которому Итоговый турнир у женщин будет проходить в Эр-Рияде до 2026 года с возможностью продления.

Напомним, в прошлом году соревнования принял мексиканский Канкун. Победительницей Итогового турнира стала польская теннисистка Ига Свентек. В финале она обыграла американку Джессику Пегулу.

Итоговый турнир WTA — женский профессиональный международный теннисный турнир, который проходит в конце года и является финальным соревнованием для лидеров рейтинга. C 2019 года турнир проходит в разных локациях и имеет призовой фонд в $9 млн. Турнирные сетки рассчитаны на восемь участниц в одиночном разряде и восемь пар.

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