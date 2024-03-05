Итоговый турнир WTA-2024 пройдет в Саудовской Аравии
Итоговый чемпионат WTA 2024 года пройдет в Эр-Рияде, сообщает издание Sport.co.uk.
Итоговый чемпионат WTA 2024 года пройдет в Эр-Рияде, сообщает издание Sport.co.uk.
Как сообщает источник, турнир лидеров женского рейтинга пройдет с 3 по 10 ноября. Ожидается, что WTA в ближайшие дни подпишет с Саудовской Аравией контракт, согласно которому Итоговый турнир у женщин будет проходить в Эр-Рияде до 2026 года с возможностью продления.
Напомним, в прошлом году соревнования принял мексиканский Канкун. Победительницей Итогового турнира стала польская теннисистка Ига Свентек. В финале она обыграла американку Джессику Пегулу.
Итоговый турнир WTA — женский профессиональный международный теннисный турнир, который проходит в конце года и является финальным соревнованием для лидеров рейтинга. C 2019 года турнир проходит в разных локациях и имеет призовой фонд в $9 млн. Турнирные сетки рассчитаны на восемь участниц в одиночном разряде и восемь пар.