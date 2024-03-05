Итоговый турнир WTA-2024 пройдет в Саудовской Аравии

Как сообщает источник, турнир лидеров женского рейтинга пройдет с 3 по 10 ноября. Ожидается, что WTA в ближайшие дни подпишет с Саудовской Аравией контракт, согласно которому Итоговый турнир у женщин будет проходить в Эр-Рияде до 2026 года с возможностью продления.

Напомним, в прошлом году соревнования принял мексиканский Канкун. Победительницей Итогового турнира стала польская теннисистка Ига Свентек. В финале она обыграла американку Джессику Пегулу.