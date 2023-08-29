Всемирная федерация бадминтона допустит россиян к соревнованиям с 26 февраля 2024 года

«Всемирная федерация бадминтона может подтвердить, что спортсменам из России и Белоруссии разрешат участвовать в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов в турнирах, санкционированных BWF, начиная с 26 февраля 2024 года», — говорится в заявлении.

Всемирная федерация бадминтона в начале марта 2022 года объявила о запрете российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях из-за ситуации на Украине, также организация отменила все запланированные на 2022 год международные турниры в России и Белоруссии.