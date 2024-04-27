Всемирная федерация бадминтона продлила санкции в отношении России
Всемирная федерация бадминтона (BWF) продлила приостановку членства Национальной федерации бадминтона России.
Всемирная федерация бадминтона (BWF) продлила приостановку членства Национальной федерации бадминтона России.
Годовое общее собрание акционеров Всемирной федерации бадминтона прошло сегодня, 27 апреля в китайской городе Чэнду. От России на собрании присутствовал председатель совета Национальной федерации бадминтона Андрей Антропов.
«151 голос за наше отстранение, 78 — против. Причем в BWF не все федерации обладают только одним голосом, решение было принято за счет крупных держателей голосов. По словам Антропова, в кулуарах он получил очень большую поддержку от азиатских и африканских стран», — приводит слова Антропова ТАСС.
В конце ноября 2023 года BWF приостановила членство России. Как сообщалось в заявлении на официальном сайте организации, Россия нарушила условия членства, включив в свою юрисдикцию представительства Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. При этом отмечалось, что решение принятое в конце августа 2023 года, позволяющие игрокам с российским паспортом участвовать в турнирах под эгидой BWF в качестве нейтральных спортсменов, остается в силе.
Ни один российский бадминтонист пока не воспользовался возможностью сыграть на международных турнирах в нейтральном статусе.