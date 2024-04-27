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12:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Всемирная федерация бадминтона продлила санкции в отношении России

Всемирная федерация бадминтона (BWF) продлила приостановку членства Национальной федерации бадминтона России.

Источник: РИА "Новости"

Годовое общее собрание акционеров Всемирной федерации бадминтона прошло сегодня, 27 апреля в китайской городе Чэнду. От России на собрании присутствовал председатель совета Национальной федерации бадминтона Андрей Антропов.

«151 голос за наше отстранение, 78 — против. Причем в BWF не все федерации обладают только одним голосом, решение было принято за счет крупных держателей голосов. По словам Антропова, в кулуарах он получил очень большую поддержку от азиатских и африканских стран», — приводит слова Антропова ТАСС.

В конце ноября 2023 года BWF приостановила членство России. Как сообщалось в заявлении на официальном сайте организации, Россия нарушила условия членства, включив в свою юрисдикцию представительства Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. При этом отмечалось, что решение принятое в конце августа 2023 года, позволяющие игрокам с российским паспортом участвовать в турнирах под эгидой BWF в качестве нейтральных спортсменов, остается в силе.

Ни один российский бадминтонист пока не воспользовался возможностью сыграть на международных турнирах в нейтральном статусе.

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