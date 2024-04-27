Всемирная федерация бадминтона продлила санкции в отношении России

Годовое общее собрание акционеров Всемирной федерации бадминтона прошло сегодня, 27 апреля в китайской городе Чэнду. От России на собрании присутствовал председатель совета Национальной федерации бадминтона Андрей Антропов.

«151 голос за наше отстранение, 78 — против. Причем в BWF не все федерации обладают только одним голосом, решение было принято за счет крупных держателей голосов. По словам Антропова, в кулуарах он получил очень большую поддержку от азиатских и африканских стран», — приводит слова Антропова ТАСС.

В конце ноября 2023 года BWF приостановила членство России. Как сообщалось в заявлении на официальном сайте организации, Россия нарушила условия членства, включив в свою юрисдикцию представительства Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. При этом отмечалось, что решение принятое в конце августа 2023 года, позволяющие игрокам с российским паспортом участвовать в турнирах под эгидой BWF в качестве нейтральных спортсменов, остается в силе.

Ни один российский бадминтонист пока не воспользовался возможностью сыграть на международных турнирах в нейтральном статусе.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612" data-prerendered><noscript><section><h2>Опрос: подписки Mail.ru</h2><p>18 вопросов</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612"><fieldset><legend>Как часто вы пользуетесь сервисом Облако Mail.ru?</legend><label><input type="radio" name="8143" value="30592"/>Использую каждый день</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30593"/>Использую раз в 3-7 дней</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30594"/>Использую раз в 1-2 недели</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30897"/>Вообще не пользуюсь Облаком Mail.ru</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1713798425235/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.