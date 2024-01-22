Умер олимпийский чемпион по баскетболу Анатолий Поливода

Как сообщается на официальном сайте Федерации баскетбола Украины, олимпийский чемпион по баскетболу 1972 года Анатолий Поливода умер в возрасте 76 лет.

Поливода выступал за донецкий «Авангард» и киевский «Строитель». Поливода — трехкратный чемпион Европы и чемпион мира 1967 года, на этом турнире он был признан самым ценным игроком.

Анатолий Поливода был в составе советской сборной, победившей на Олимпиаде в Мюнхене. В финальном матче сборная СССР победила американцев со счетом 51:50, которые выиграли предыдущие семь Игр. За три секунды до финальной сирены решающего матча советская команда проигрывала со счетом 49:50, в конце встречи Александр Белов после паса Ивана Едешко через всю площадку принес советской команде победу. В 2017 году на основе тех событий был снят фильм «Движение вверх». В фильме роль Анатолия Поливоды исполнил Андрей Вакульчук.

После победы на Олимпиаде Поливода завершил карьеру из-за проблем со здоровьем, на тот момент ему было 25 лет. Позднее ему диагностировали синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта.