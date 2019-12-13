«Даллас» против «Вегаса»: на что поставить?

Календарь НХЛ суров к «Вегасу». После поражения от обладателя Кубка Стэнли «Сент-Луиса» команде из Невады придется без полноценного отдыха выйти на лед в Далласе. Спаренные матчи — это данность, от которой никуда не деться при календаре в 82 игры за сезон, и иногда у клубов получается достойно сыграть на второй день. Но здесь верится в это слабо.

«Даллас» — из разряда «неприятных» команд, которые и сами не играют, и другим не дают. Особенно на домашней арене. Интересно, что недавно у команды неожиданно сменился тренер (причину увольнения не поняли сами игроки), но стиль пока остается тот же: забить пару голов и потерпеть в обороне.



Особенно хорошо в этом «Далласу» помогает вратарь Бен Бишоп. В среднем он пропускает за игру две шайбы, а по проценту отраженных бросков американец в тройке лучших в НХЛ. Если не случится неожиданностей, именно Бишоп выйдет сегодня в старте у хозяев, тогда как в воротах «рыцарей» ожидается второй голкипер Малкольм Суббан.



Обе команды недавно встречались, 26 ноября «Даллас» так же принимал «Вегас» и победил 4:2 благодаря дублю Александра Радулова. Вратарями в той игре тоже были Бишоп и Суббан.



Учитывая эти расклады перед матчем, будет логично взять «победу “Далласа” в основное время за 2,06» в БК «Марафон» и других конторах. Есть и варианты для подстраховки: «победа “Далласа” с форой 0 за 1,63» (если основное время закончится вничью, деньги вам вернут) и «победа “Далласа” в матче за 1,67» (тут прибыль принесет даже победа в овертайме или по буллитам).



Андрей Санталов