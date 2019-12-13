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18:55 (мск), источник: Sportmail.ru

«Даллас» против «Вегаса»: на что поставить?

Прогноз на игру НХЛ.

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Источник: AP 2019

Календарь НХЛ суров к «Вегасу». После поражения от обладателя Кубка Стэнли «Сент-Луиса» команде из Невады придется без полноценного отдыха выйти на лед в Далласе. Спаренные матчи — это данность, от которой никуда не деться при календаре в 82 игры за сезон, и иногда у клубов получается достойно сыграть на второй день. Но здесь верится в это слабо.

Хоккей

НХЛ 2019-2020
Неделя 11, 14.12.2019, 4:00

Даллас Старз-Вегас Голден Найтс-

«Даллас» — из разряда «неприятных» команд, которые и сами не играют, и другим не дают. Особенно на домашней арене. Интересно, что недавно у команды неожиданно сменился тренер (причину увольнения не поняли сами игроки), но стиль пока остается тот же: забить пару голов и потерпеть в обороне.

Особенно хорошо в этом «Далласу» помогает вратарь Бен Бишоп. В среднем он пропускает за игру две шайбы, а по проценту отраженных бросков американец в тройке лучших в НХЛ. Если не случится неожиданностей, именно Бишоп выйдет сегодня в старте у хозяев, тогда как в воротах «рыцарей» ожидается второй голкипер Малкольм Суббан.

Обе команды недавно встречались, 26 ноября «Даллас» так же принимал «Вегас» и победил 4:2 благодаря дублю Александра Радулова. Вратарями в той игре тоже были Бишоп и Суббан.

Учитывая эти расклады перед матчем, будет логично взять «победу “Далласа” в основное время за 2,06» в БК «Марафон» и других конторах. Есть и варианты для подстраховки: «победа “Далласа” с форой 0 за 1,63» (если основное время закончится вничью, деньги вам вернут) и «победа “Далласа” в матче за 1,67» (тут прибыль принесет даже победа в овертайме или по буллитам).

Андрей Санталов

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