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18:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Можно побеждать и без Панарина с Бобровским: прогноз на матч «Коламбус» — «Виннипег»

Разбираем матч НХЛ.

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Источник: Reuters

Год назад «Коламбус» безуспешно пытался удержать своих звезд Панарина, Бобровского и Дюшена. К январю 2020-го выяснилось, что тренер Торторелла нашел способ побеждать и без них. «Блю Джекетс» за последние полтора месяца выдали мощный рывок (34 очка из 42 возможных!) и ворвались на 8-е место в Восточной конференции. Что впечатляет еще больше, «Коламбус» продолжил побеждать, и когда травмировался основной вратарь Корписало.

«Виннипег» долго держался в зоне плей-офф на Западе, несмотря на нехватку хороших защитников, долго команду спасал голкипер Хеллибак, но и он не железный. «Джетс» проиграли 5 из последних 6 матчей, а сегодня еще и придется играть без полноценного отдыха: канадский клуб этой ночью без вариантов уступил «Каролине» (1:4).

Для обеих команд эта игра станет последней перед перерывом на Матч всех звезд, но у «Коламбуса» гораздо больше шансов уйти в мини-отпуск с хорошим настроением. Торторелла известен как мотиватор, и его игроки не должны расслабиться, встречаясь с уставшим соперником.

Согласимся с котировками букмекера и выберем здесь фаворита: «победа “Коламбуса” за 1,8» в БК Betcity.

Андрей Санталов

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