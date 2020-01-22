Можно побеждать и без Панарина с Бобровским: прогноз на матч «Коламбус» — «Виннипег»
Разбираем матч НХЛ.
Разбираем матч НХЛ.
Год назад «Коламбус» безуспешно пытался удержать своих звезд Панарина, Бобровского и Дюшена. К январю 2020-го выяснилось, что тренер Торторелла нашел способ побеждать и без них. «Блю Джекетс» за последние полтора месяца выдали мощный рывок (34 очка из 42 возможных!) и ворвались на 8-е место в Восточной конференции. Что впечатляет еще больше, «Коламбус» продолжил побеждать, и когда травмировался основной вратарь Корписало.
«Виннипег» долго держался в зоне
Для обеих команд эта игра станет последней перед перерывом на Матч всех звезд, но у «Коламбуса» гораздо больше шансов уйти в
Согласимся с котировками букмекера и выберем здесь фаворита: «победа “Коламбуса” за 1,8» в БК Betcity.
Андрей Санталов