«Интеру» придется потесниться: прогноз на матч «Лацио» — «Верона»

Удивительную серию «Лацио» — 11 побед подряд — недавно прервала «Рома», но «лациале» уже начали новую, разгромив в воскресенье СПАЛ 5:1. В отличной форме находится лучший бомбардир серии А Иммобиле: у форварда уже 25 голов в 21 матче — из них 8 мячей в последних 5 играх.

«Верона» — приличный середняк, желто-синие взяли свое в недавних матчах с аутсайдерами чемпионата Италии и даже сыграли вничью с «Миланом», оставшись вдесятером. Но без полноценного отдыха таким командам тяжело играть против топов — особенно на выезде.



Победа выведет «Лацио» на второе место в таблице, «Интер» останется позади, а до «Ювентуса» будет всего два очка — с мотивацией на игру у римлян проблем явно не будет. По личным встречам тоже все хорошо: «Верона» проиграла «Лацио» 5 последних матчей.



Поэтому предлагаем тут на выбор такие ставки: «победа “Лацио” с форой -1 за 1,72» и «победа “Лацио” и тотал голов больше 2,5 за 2,12» в БК 1Х Ставка.



Андрей Санталов