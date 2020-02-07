Матч «Коламбус» — «Детройт»: на что поставить?
Аутсайдер обречен.
Аутсайдер обречен.
Если сейчас в НХЛ и есть команда хуже «Детройта», то это «Баффало». Именно его обыграли «Красные крылья» сегодня, и на этом хорошие новости для них заканчиваются. Этой ночью, без привычного отдыха, «Детройт» отправится в Коламбус, где их уже ждут восстановившие силы «Блю Джекетс».
Команда Тортореллы в прошлой встрече не выиграла в основное время у «Флориды» (Бобровский был в огне), но
«Детройт»
Еще два момента: «Детройт» плох на выезде (20 поражений в основное время из 27), что логично для 31-й команды НХЛ. Также «Блю Джекетс» удобно играть с «Ред Уингс», 9 побед в последних 10 личных встречах. Ставка на фаворита здесь выглядит надежной, поэтому возьмем «победу “Коламбуса” с форой -1,5 за 1,98» в БК «Олимп».
Андрей Санталов