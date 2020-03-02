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17:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Кто пройдет в ¼ финала Кубка Англии? Прогноз на матч «Портсмут» — «Арсенал»

Первая встреча за 10 лет.

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Источник: AP 2020

«Арсенал» бодро начал 2020 год при Артете: команда выдала серию из 10 матчей без поражений в АПЛ и кубковых турнирах. Беда подкралась, откуда не ждали: на прошлой неделе лондонцы умудрились проиграть дома «Олимпиакосу» и вылететь из Лиги Европы. Кубок Англии — теперь последний шанс «Арсенала» взять трофей в этом сезоне.

Понятно, что какие-то игроки основы получат сегодня отдых, но и молодежь «канониров» вполне может зажечь. Нкетиа, Сака, Мартинелли успешно проявляли себя в предыдущих матчах Кубка Англии, теперь у них будет еще одна возможность.

«Портсмут» последний раз играл с «Арсеналом» в 2009-м. В 10-е годы «помпи» вылетели из АПЛ и из-за проблем с финансами быстро докатились до Лиги 2 — 4-го по силе дивизиона Англии. В 2017-м «Портсмут’поднялся в Лигу 1 и там до сих пор и пребывает. Сейчас команда идет на 3-м месте и борется за выход в чемпионшип.

У «Арсенала» больше всех побед в Кубке Англии — 13. О важности этого турнира для клуба перед игрой напомнил Артета. Последние 12 матчей с командами из Лиги 1 и ниже «канониры» выигрывали, не должна эта серия прерваться и сегодня. Берем «победу «Арсенала» с форой -1 за 1,75» в БК Betcity.

Еще один интересный вариант — «обе забьют за 1,72». Для «Портсмута» это будет матч жизни, а оборона «канониров» в таких турнирах не самая надежная штука на свете.

Андрей Санталов

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