Кто пройдет в ¼ финала Кубка Англии? Прогноз на матч «Портсмут» — «Арсенал»
Первая встреча за 10 лет.
Первая встреча за 10 лет.
«Арсенал» бодро начал 2020 год при Артете: команда выдала серию из 10 матчей без поражений в АПЛ и кубковых турнирах. Беда подкралась, откуда не ждали: на прошлой неделе лондонцы умудрились проиграть дома «Олимпиакосу» и вылететь из Лиги Европы. Кубок Англии — теперь последний шанс «Арсенала» взять трофей в этом сезоне.
Понятно, что
«Портсмут» последний раз играл с «Арсеналом» в 2009-м. В 10-е годы «помпи» вылетели из АПЛ и
У «Арсенала» больше всех побед в Кубке Англии — 13. О важности этого турнира для клуба перед игрой напомнил Артета. Последние 12 матчей с командами из Лиги 1 и ниже «канониры» выигрывали, не должна эта серия прерваться и сегодня. Берем «победу «Арсенала» с форой -1 за 1,75» в БК Betcity.
Еще один интересный вариант — «обе забьют за 1,72». Для «Портсмута» это будет матч жизни, а оборона «канониров» в таких турнирах не самая надежная штука на свете.
Андрей Санталов