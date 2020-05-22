«Герта» — «Унион»: на что поставить в берлинском дерби?
Все внимание — к бундеслиге.
Все внимание — к бундеслиге.
«Герта» мощно начала после перерыва в чемпионате Германии: берлинцы в гостях неожиданно разгромили «Хоффенхайм» 3:0 и впервые со 2-го тура опередили в таблице «Унион». В апреле в «Герту» пришел новый тренер Лаббадиа, и такая победа, конечно, добавит всем уверенности. Отдельно отметим 20-летнего бразильца Кунью, перешедшего зимой из «РБ Лейпциг»: 3 гола и передача в 5 играх — отличная заявка на роль лидера команды.
Для новичка бундеслиги «Унион» неплохо расположился на 12-м месте, хоть отрыв от 16-го места и небольшой: всего 7 очков. В 2020-м команда Фишера чаще проигрывала, чем выигрывала, но за это время она встретилась почти со всеми
В первом круге «Унион» при поддержке своих болельщиков дожал «Герту» и выиграл первое берлинское дерби в бундеслиге. С тех пор в «Герте» сменилось три тренера, и теперь
Второй ставкой снова предлагаем взять удары в створ ворот. Обе команды — в целом не самые бьющие в бундеслиге (а «Герта» так и вовсе худшая), а после паузы в чемпионате больше 9 попаданий было только в 2 матчах из 9. Итак, «тотал ударов в створ меньше 9 за 1,64» в 1Х Ставка.
Андрей Санталов