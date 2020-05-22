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14:59 (мск), источник: Sportmail.ru

«Герта» — «Унион»: на что поставить в берлинском дерби?

Все внимание — к бундеслиге.

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Источник: AFP 2020

«Герта» мощно начала после перерыва в чемпионате Германии: берлинцы в гостях неожиданно разгромили «Хоффенхайм» 3:0 и впервые со 2-го тура опередили в таблице «Унион». В апреле в «Герту» пришел новый тренер Лаббадиа, и такая победа, конечно, добавит всем уверенности. Отдельно отметим 20-летнего бразильца Кунью, перешедшего зимой из «РБ Лейпциг»: 3 гола и передача в 5 играх — отличная заявка на роль лидера команды.

Футбол

Германия 2019/2020
Тур 27, 22.05.2020, 21:30

Герта-Унион Б-

Для новичка бундеслиги «Унион» неплохо расположился на 12-м месте, хоть отрыв от 16-го места и небольшой: всего 7 очков. В 2020-м команда Фишера чаще проигрывала, чем выигрывала, но за это время она встретилась почти со всеми топ-клубами. Так, неделю назад с «Баварией» зацепиться не получилось — 0:2. В оставшихся 8 матчах соперники будут попроще, так что главную задачу на сезон берлинцы должны выполнить.

В первом круге «Унион» при поддержке своих болельщиков дожал «Герту» и выиграл первое берлинское дерби в бундеслиге. С тех пор в «Герте» сменилось три тренера, и теперь бело-голубые выглядят фаворитами в этом противостоянии. Верим в реваншистский настрой хозяев и берем победу «Герты» — в БК «Марафон» за нее дают коэффициент 2,4.

Второй ставкой снова предлагаем взять удары в створ ворот. Обе команды — в целом не самые бьющие в бундеслиге (а «Герта» так и вовсе худшая), а после паузы в чемпионате больше 9 попаданий было только в 2 матчах из 9. Итак, «тотал ударов в створ меньше 9 за 1,64» в 1Х Ставка.

Андрей Санталов

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