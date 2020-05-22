«Герта» — «Унион»: на что поставить в берлинском дерби?

Для новичка бундеслиги «Унион» неплохо расположился на 12-м месте, хоть отрыв от 16-го места и небольшой: всего 7 очков. В 2020-м команда Фишера чаще проигрывала, чем выигрывала, но за это время она встретилась почти со всеми топ-клубами. Так, неделю назад с «Баварией» зацепиться не получилось — 0:2. В оставшихся 8 матчах соперники будут попроще, так что главную задачу на сезон берлинцы должны выполнить.



В первом круге «Унион» при поддержке своих болельщиков дожал «Герту» и выиграл первое берлинское дерби в бундеслиге. С тех пор в «Герте» сменилось три тренера, и теперь бело-голубые выглядят фаворитами в этом противостоянии. Верим в реваншистский настрой хозяев и берем победу «Герты» — в БК «Марафон» за нее дают коэффициент 2,4.



Второй ставкой снова предлагаем взять удары в створ ворот. Обе команды — в целом не самые бьющие в бундеслиге (а «Герта» так и вовсе худшая), а после паузы в чемпионате больше 9 попаданий было только в 2 матчах из 9. Итак, «тотал ударов в створ меньше 9 за 1,64» в 1Х Ставка.



Андрей Санталов