Лидер Серии А разберется с аутсайдером: прогноз на матч «Интер» — «Эмполи»

После вылета из Лиги чемпионов у «Интера» остался только один турнир — Серия А. Тут он лидирует с полным комфортом в 11 очков и может уже готовиться к празднованию чемпионства. Индзаги хочет оформить его как можно скорее и призывает своих игроков не расслабляться. В Италии «Интер» остается лучшей атакующей и лучшей защищающейся командой. В чемпионате черно-синие не проигрывают с сентября, только что была серия из 10 побед подряд. Единственные проблемы у «нерадзурри» за пределами поля. У китайского владельца клуба большие долги, и, возможно, ему придется продать «Интер».

«Эмполи» находится в группе из 7 команд, которые бьется за выживание в топ-дивизионе Италии. Клуб дважды сменил тренера в этом сезоне. Зимой приглашение Николы сработало, тосканцы выдали серию из 3 побед и 3 ничьих и поднялись с 19-го места на 13-е. Правда, в трех последних турах перед перерывом на сборные «Эмполи» не набрал ни одного очка. Главная проблема тосканцев — игра в атаке. Они создают мало моментов, мало бьют по воротам и, как следствие, мало забивают. У лучшего бомбардира Журковского всего 4 гола.

С особой мотивацией сегодня выйдет Лаутаро. Аргентинец не забивал за клуб месяц, но только что отличился за сборную. У «нерадзурри» все в строю, кроме вратаря Зоммера, у «Эмполи» мало шансов сотворить сенсацию. БК BetBoom на победу «Интера» с форой −2 дает коэффициент 2,04. А индивидуальный тотал «Интера» больше 2,5 можно взять за 1,90 в «Фонбете». Лучшая атака Серии А должна сказать свое слово.