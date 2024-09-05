Франция дожмет Италию, Испания справится с Сербией, а Роналду — с Модричем

Франция прошла на Евро гораздо дальше Италии на Евро, но тоже недовольна итогами чемпионата. Прагматичный футбол «трехцветных» хорош до той поры, пока он приносит победы. А с этим у французов в последнее время негусто. В атаке многое зависит от Гризманна и Мбаппе, ярко сыграть в Германии у них не получилось. Килиану мешал перелом носа и уход из «ПСЖ» в «Реал». Сейчас это позади, Мбаппе уже забивает в Испании, теперь от него ждут голов за сборную. Ждут их от форварда Тюрама, который ударно начал сезон в «Интере». Добавим к этому традиционную надежность Франции в обороне — статус фаворита присвоен команде Дешама по делу.