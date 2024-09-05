Франция дожмет Италию, Испания справится с Сербией, а Роналду — с Модричем

Прогноз: победа Португалии и тотал больше 1,5 за 1.88.
Португалия уперлась в проблему Роналду, и пока никак не может ее решить. Звёздный игрок уже не приносит пользу в атаке так, как раньше, но не собирается уступать место в стартовом составе На Евро Португалия забила 0 голов в плей-офф, хотя тут есть вопросы и к партнерам Криштиану в атаке. Бруну, Бернарду и Леау хороши в своих клубах, пора показывать этот уровень и в сборной. Впрочем, групповой этап Лиги наций не должен стать проблемой для португальцев. Глубина состава позволяет играть даже при минимальном перерыве между матчами.
У Хорватии свой возрастной лидер. Модричу почти 39, как и Роналду, но для своей сборной Лука обузой не является. Летом карьеру в национальной команде завершил Брозович, Перишич в августе остался без клуба, а Влашич и Маер получили травмы. Впрочем, спад для хорватов неизбежен. Ее достижения: медали чемпионата мира, финал Лиги наций — будет сложно повторить. Разумная цель на ближайшие годы — сохранить место в элите ЛН и отобраться на ЧМ-2026. Хорватия сейчас не в оптимальном составе, у игроков не будет такой же самоотдачи, как в последнем матче на Евро с Италией. Так что ждем уверенную победу фаворита.
Прогноз: победа Испании и тотал меньше 3,5 за 2.17.
Испания открывает новый сезон Лиги наций в ранге победителя турнира и чемпиона Европы. При тренере де ла Фуэнте «Красная фурия» показала, что можно брать титулы, играя в привлекательный футбол. Испанцам теперь не нужно перекатывать мяч до посинения, они не против, если им будет владеть соперник. В таком случае возникает больше пространства на чужой половине поля, и туда могут ворваться реактивные Нико Уильямс и Ямаль. Игрок «Барселоны», кстати, в полном порядке на старте сезона, как и его новый одноклубник Ольмо. У Испании сегодня не сыграют Симон, Родри и Мората, но это не помешает взять три очка.
Сербия впервые попала в элиту Лиги наций, это хоть какой-то успех для команды-разочарования. Сербы плохо выступили и на ЧМ-2022, и на Евро-2024, у Стойковича никак не получается сделать сборную единым коллективом. В сентябрьских матчах Сербия предстанет в обновленном виде. В сборную не приехали Митрович, Влахович и Милинкович-Савич. Тадич завершил карьеру в национальной команде, также нет Гуделя и Костича. Еще у нескольких футболистов есть проблемы со здоровьем, в таких условиях противопоставить что-либо испанцам будет сложно. Даже на своей «Маракане».
Прогноз: ничья за 3.25.
У Дании переходный этап после Евро. Тренер Юлманд ушел из сборной, сначала его сменил помощник, а за неделю до матчей Лиги наций поработать позвали еще одного тренера. Кнудсен особо ничем неизвестен, был специалистом по стандартам в сборной США и Дании и помощником главного тренера в «Аугсбурге». На Евро датчанам немного не повезло с Германией, но и вылет в ⅛ сюрпризом не стал. Кьер и Дилэйни больше не будут выступать за сборную, форвард Хейлунд травмирован, остальные лидеры, включая Эриксена, в строю.
Состав Швейцарии выглядит поинтереснее, особенно после того шороха, который команда Якина навела на Евро. Герой Лиги чемпионов Кобель сменил в воротах Зоммера, Аканджи давно играет в АПЛ, Джака — король центра поля. Единственное, не хватает забивного форварда, Эмболо и Окафор не впечатляют в последнее время. Знаковый игрок для Швейцарии Шакири завершил карьеру в сборной. Команде Якина тоже надо будет привыкнуть к новым сочетаниям в защите и атаке, так что ничья на выезде станет неплохим результатом. В пользу Дании говорит домашняя статистика: лишь одно поражение в 17 матчах в Копенгагене. В то же время хозяева поля сейчас не сильнее Швейцарии.
Прогноз: победа Франции и тотал меньше 3,5 за 2.37.
Франция прошла на Евро гораздо дальше Италии на Евро, но тоже недовольна итогами чемпионата. Прагматичный футбол «трехцветных» хорош до той поры, пока он приносит победы. А с этим у французов в последнее время негусто. В атаке многое зависит от Гризманна и Мбаппе, ярко сыграть в Германии у них не получилось. Килиану мешал перелом носа и уход из «ПСЖ» в «Реал». Сейчас это позади, Мбаппе уже забивает в Испании, теперь от него ждут голов за сборную. Ждут их от форварда Тюрама, который ударно начал сезон в «Интере». Добавим к этому традиционную надежность Франции в обороне — статус фаворита присвоен команде Дешама по делу.
Италия разочаровала на чемпионате Европы. Спаллетти метался между атакующим футболом и более осторожным, в итоге «Скуадра адзурра» чудом вышла из группы. Чтобы отлететь в первом же матче плей-офф от Швейцарии. Спаллетти признал, что запутал своих футболистов, когда заставлял их по ходу матча играть то в 4 защитника, то в 3. Теперь у него будет более простая схема с тремя центральными. Но тактика тактикой, а проблемы с составом никуда не делись. У Италии все меньше качественных игроков, и против Франции это скажется.
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