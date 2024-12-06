Winline Priority — итоги и самые интересные факты о втором месяце работы новой программы лояльности от Winline

Каждый месяц любой игрок может выбрать 4 из 7 предложенных категорий кэшбэка на выбранные виды спорта или чемпионаты. Кэшбэк начисляется за любые ставки: в отличие от других БК, Winline начисляет бонусы не только за проигрыш, но и за те ставки, которые привели к выигрышу. В ноябре почти все (а именно 99%) игроков выбрали любимые категории кэшбэка, а более 10 000 человек накопили максимальный кэшбэк за месяц — 5 000 (что на 11% больше, чем в октябре)!