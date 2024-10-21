Бетербиев не считает Бивола самым сложным соперником в карьере

«Не могу сказать, что Бивол — самый сложный соперник в моей карьере. Кто знает, как бы все завершилось, если бы этот поединок состоялся, когда я был немного моложе. Не собираюсь оценивать Бивола ниже определенных спортсменов, но, например, с Александром Гвоздиком встречался в 2019 году, с Джо Смитом — в 2022-м. В обоих противостояниях победил нокаутом», — приводит слова Бетербиева RT.