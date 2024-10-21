Бетербиев не считает Бивола самым сложным соперником в карьере

13 октября Артур Бетербиев решением большинства судей победил Дмитрия Бивола и стал первым с 2003 года абсолютным чемпионом в полутяжелом весе.
«Не могу сказать, что Бивол — самый сложный соперник в моей карьере. Кто знает, как бы все завершилось, если бы этот поединок состоялся, когда я был немного моложе. Не собираюсь оценивать Бивола ниже определенных спортсменов, но, например, с Александром Гвоздиком встречался в 2019 году, с Джо Смитом — в 2022-м. В обоих противостояниях победил нокаутом», — приводит слова Бетербиева RT.
«Наверняка из-за того, что Дмитрий продержался все 12 раундов, многие и называют его самым сложным оппонентом в моей карьере. Но, на мой взгляд, это не ключевой аспектм», — добавил абсолютный чемпион в полутяжелом весе.
Бетербиев является уроженцем Хасавюрта (Дагестан). В 2013 году он перебрался в Монреаль, где и началась его профессиональная карьера. В 2022 году Бетербиев получил канадский паспорт и начал выступать под флагом этой страны.
39- летний Бетербиев одержал 21 победу (20 — нокаутом) на профессиональном ринге. Примечательно, что бой с Биволом стал для Артура первым, который он не завершил досрочно. Таким образом, Бетербиев стал обладателем шести поясов — WBA, WBO, WBC, IBF, IBO, The Ring.