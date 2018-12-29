Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ювентус1
Сампдория0
Футбол. Зарубежный
17:00
Кьево
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи
Интер
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:00
Лацио
Торино
Футбол. Зарубежный
17:00
Парма
Рома
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Аталанта
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Кальяри
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув
Эвертон
Футбол. Зарубежный
18:00
Фулхэм
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер
Кардифф Сити
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:00
Наполи
Болонья
Футбол. Зарубежный
20:30
Ливерпуль
Арсенал
Футбол. Зарубежный
22:30
Милан
СПАЛ
Все события
Фоторепортажи
11Крутые кадры карьеры Виталия Мутко
6Главный африканец «Спартака». Ему уже 40 лет
14:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Президент «Сампдории» пообещал постричься налысо, если его команда обыграет «Ювентус»

Массимо Ферреро, президент «Сампдории», рассказал, на какие жертвы он готов пойти, если его команда победит сегодня «Ювентус».

Наверх
Источник: AP 2018

«Я всегда ходил с длинными волосами. Но если мы обыграем “Ювентус”, то я постригусь налысо, буду как Раджа Наингголан», — заявил Ферреро.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сампдория» занимает 5-е место в серии А, ее лучший бомбардир Фабио Куальярелла забивает в 8 матчах подряд, всего на его счету 11 голов.

В прошлом туре «Аталанта» прервала 8-матчевую победную серию «Ювентуса», игра завершилась вничью — 2:2.

Андрей Санталов

Сампдория
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Такой победы от Брагина не ждал никто. Россия шокировала Чехию
Рейтинг НХЛ: Овечкин проиграл волосатому рыжему чудовищу
Шумахер начал ходить? Что известно о пятилетней борьбе Михаэля
В Англии Boxing Day. «Ливерпуль» против «Арсенала» и «Ман Сити»
Главные задачи на футбольную зиму. «Зенит»
«Хабиб показался скромным». Нурмагомедов, каким вы его не знали
Коваленко: На Россию особый настрой, нас будут удалять за все
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь