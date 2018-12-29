Президент «Сампдории» пообещал постричься налысо, если его команда обыграет «Ювентус»
Массимо Ферреро, президент «Сампдории», рассказал, на какие жертвы он готов пойти, если его команда победит сегодня «Ювентус».
Массимо Ферреро, президент «Сампдории», рассказал, на какие жертвы он готов пойти, если его команда победит сегодня «Ювентус».
«Я всегда ходил с длинными волосами. Но если мы обыграем “Ювентус”, то я постригусь налысо, буду как Раджа Наингголан», — заявил Ферреро.
«Сампдория» занимает 5-е место в серии А, ее лучший бомбардир Фабио Куальярелла забивает в 8 матчах подряд, всего на его счету 11 голов.
В прошлом туре «Аталанта» прервала 8-матчевую победную серию «Ювентуса», игра завершилась вничью — 2:2.
Андрей Санталов