Игрок сборной Японии задержан по подозрению в изнасиловании

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23-летний японец и двое его друзей были задержаны 14 июля после того, как 30-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о сексуальном насилии. Сообщается, что предполагаемая жертва вместе со своей подругой поздно вечером ужинала в компании футболиста, а после отправилась с ними в отель. Рано утром женщина обратилась в полицию, после чего футболиста и его друзей задержали неподалеку от гостиницы.

В начале июля Сано перешел в «Майнц» из «Касимы Антлерс» за 2,5 млн евро, подписав с немецким клубом четырехлетний контракт. «Майнц» выступил с официальным заявлением, отметив, что в клубе удивлены новостями о задержании новичка и пытаются разобраться в ситуации. Отмечается, что японский футболист должен был прибыть в расположение своей новой команды уже на этой неделе.