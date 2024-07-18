Игрок сборной Японии задержан по подозрению в изнасиловании
Полузащитник «Майнца» и сборной Японии Кайсю Сано задержан полицией Токио по подозрению в групповом изнасиловании. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Полузащитник «Майнца» и сборной Японии Кайсю Сано задержан полицией Токио по подозрению в групповом изнасиловании. Об этом сообщает агентство Kyodo.
23-летний японец и двое его друзей были задержаны 14 июля после того, как 30-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о сексуальном насилии. Сообщается, что предполагаемая жертва вместе со своей подругой поздно вечером ужинала в компании футболиста, а после отправилась с ними в отель. Рано утром женщина обратилась в полицию, после чего футболиста и его друзей задержали неподалеку от гостиницы.
В начале июля Сано перешел в «Майнц» из «Касимы Антлерс» за 2,5 млн евро, подписав с немецким клубом четырехлетний контракт. «Майнц» выступил с официальным заявлением, отметив, что в клубе удивлены новостями о задержании новичка и пытаются разобраться в ситуации. Отмечается, что японский футболист должен был прибыть в расположение своей новой команды уже на этой неделе.
Сано дебютировал в сборной Японии в ноябре прошлого года в товарищеском матче против Мьянмы (5:0). Всего на его счету четыре матча за национальную команду.