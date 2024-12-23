«Хладнокровный страж». Сафонов попал на обложку L'Equipe

Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне этого года за 20 млн евро. 25-летний россиянин стал самым дорогим вратарем в истории парижского клуба. В этом сезоне Сафонов провел за французский клуб восемь матчей, в которых пропустил шесть мячей и три раза оставил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года.