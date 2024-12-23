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«Хладнокровный страж». Сафонов попал на обложку L'Equipe

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов после матча 1/32 финала Кубка Франции с «Лансом» (1:1, 4:3 пен.) попал на обложку авторитетного французского издания L'Équipe.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Xavier Laine/Getty Images

В этой встрече Сафонов отразил два удара в послематчевой серии пенальти и обеспечил парижанам выход в следующий раунд турнира.

Обложку сегодняшнего номера L'Equipe украшают фотография 25-летнего россиянина и подпись «Хладнокровный страж».

Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне этого года за 20 млн евро. 25-летний россиянин стал самым дорогим вратарем в истории парижского клуба. В этом сезоне Сафонов провел за французский клуб восемь матчей, в которых пропустил шесть мячей и три раза оставил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года.

«ПСЖ» является действующим обладателем Кубка Франции. В финальном матче прошлого сезона команда Луиса Энрике обыграла «Лион» (2:1). Следующим соперником «ПСЖ» в Кубке Франции станет команда «Эспали», выступающая в пятом дивизионе чемпионата страны. Встреча пройдет 15 января.

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