«Хладнокровный страж». Сафонов попал на обложку L'Equipe

В этой встрече Сафонов отразил два удара в послематчевой серии пенальти и обеспечил парижанам выход в следующий раунд турнира.
Обложку сегодняшнего номера L'Equipe украшают фотография 25-летнего россиянина и подпись «Хладнокровный страж».
Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне этого года за 20 млн евро. 25-летний россиянин стал самым дорогим вратарем в истории парижского клуба. В этом сезоне Сафонов провел за французский клуб восемь матчей, в которых пропустил шесть мячей и три раза оставил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года.
«ПСЖ» является действующим обладателем Кубка Франции. В финальном матче прошлого сезона команда Луиса Энрике обыграла «Лион» (2:1). Следующим соперником «ПСЖ» в Кубке Франции станет команда «Эспали», выступающая в пятом дивизионе чемпионата страны. Встреча пройдет 15 января.