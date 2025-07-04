Игрока «Боруссии» отстранили от команды за видео из отпуска

По информации источника, руководство клуба отстранило Нойхауса на один месяц. Поводом стало видео, записанное на Майорке, на котором футболист находится в нетрезвом виде. Нойхаус разговаривает болельщиками клуба и шутит по поводу своей зарплаты. Также игрок негативно высказался о спортивном директоре «Боруссии» Роланде Виркусе, назвав его худшим менеджером в мире. Отмечается, что оскорбления в адрес директора мог высказать не футболист, но он посмеялся над фразой.