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Игрока «Боруссии» отстранили от команды за видео из отпуска

Полузащитник «Боруссии» из Менхенгладбаха Флориана Нойхауса отстранили от мероприятий с первой командой из-за видео из отпуска, сообщает Bild.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По информации источника, руководство клуба отстранило Нойхауса на один месяц. Поводом стало видео, записанное на Майорке, на котором футболист находится в нетрезвом виде. Нойхаус разговаривает болельщиками клуба и шутит по поводу своей зарплаты. Также игрок негативно высказался о спортивном директоре «Боруссии» Роланде Виркусе, назвав его худшим менеджером в мире. Отмечается, что оскорбления в адрес директора мог высказать не футболист, но он посмеялся над фразой.

Согласно заявлению «Боруссии» из Менхенгладбаха, Нойхаус в ближайший месяц будет тренироваться с молодежным составом. По сообщениям источника, футболист также будет оштрафован на €100 тысяч.

«Поведение и заявления Флориана Нойхауса наносят ущерб клубу и неприемлемы. Его слова нанесли вред клубу и глубоко разочаровали всех, кто был причастен. Это несовместимо с ценностями клуба», — приводит слова генерального директора Штефана Штегеманна пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне «Боруссия» из Менхенгладбаха заняла 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги. Нойхаус провел за команду 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.