Смолов рассказал, как поужинал на 180 тысяч рублей

По словам футболиста, он вместе с игроком «Динамо» Сергеем Паршивлюком пошел в новый японский ресторан в столице.

«Там был свежий корень васаби, икра осетра-альбиноса. И нас без алкоголя прибили на 180 тысяч рублей. Вчетвером мы поели. Мы охренели», — рассказал игрок YouTube-каналу Nobel.