Смолов рассказал, как поужинал на 180 тысяч рублей
Нападающий футбольного клуба «Динамо» Федор Смолов рассказал, как поужинал в ресторане в Москве на 180 тысяч рублей.
Нападающий футбольного клуба «Динамо» Федор Смолов рассказал, как поужинал в ресторане в Москве на 180 тысяч рублей.
По словам футболиста, он вместе с игроком «Динамо» Сергеем Паршивлюком пошел в новый японский ресторан в столице.
«Там был свежий корень васаби, икра осетра-альбиноса. И нас без алкоголя прибили на 180 тысяч рублей. Вчетвером мы поели. Мы охренели», — рассказал игрок YouTube-каналу Nobel.
Смолов также рассказал о сумме чаевых, который привык оставлять официантам. Он всегда дает около 15−20% от общего чека.