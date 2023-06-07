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17:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Смолов рассказал, как поужинал на 180 тысяч рублей

Нападающий футбольного клуба «Динамо» Федор Смолов рассказал, как поужинал в ресторане в Москве на 180 тысяч рублей.

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По словам футболиста, он вместе с игроком «Динамо» Сергеем Паршивлюком пошел в новый японский ресторан в столице.

«Там был свежий корень васаби, икра осетра-альбиноса. И нас без алкоголя прибили на 180 тысяч рублей. Вчетвером мы поели. Мы охренели», — рассказал игрок YouTube-каналу Nobel.

Смолов также рассказал о сумме чаевых, который привык оставлять официантам. Он всегда дает около 15−20% от общего чека.

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