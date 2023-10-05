Егор Титов призвал российских игроков бежать в Европу

Егор Титов в интервью порталу Sport24 ответил на вопрос, что бы он посоветовал молодым талантливым футболистам, таким как Константин Тюкавин, Сергей Пиняев, Никита Салтыков.

«Надо убегать, если есть возможность! Бежать как можно скорее. Потому что у нас нет прогресса. Мы все видим, как сильно упал уровень нашего чемпионата с отъездом иностранцев», — сказал Егор Титов.

Также экс-капитан красно-белых ответил на вопрос, могут ли молодые таланты поднять уровень чемпионата России.

«Получается, условно, Тюкавин при предложении из “Атлетико” должен сказать: “Ребята, я не поеду, потому что должен поднять уровень футбола в России. Ему все скажут: “Ну ты дурак, парень?! Поезжай, конечно”. Даже в нынешних реалиях, если есть варианты, надо ехать и пробовать”, — добавил Титов.

Титов с 1995-го по 2008-й год был игроком «Спартака» и несмотря на предложения из Германии, Италии и Испании так и не попробовал себя в топ-чемпионатах Европы.