ЦСКА отправил Адольфо Гайча в аренду в «Антальяспор»

Отмечается, что в арендном соглашении прописана опция выкупа. По информации журналиста Ивана Карпова, «Антальяспор» сможет выкупить 25-летнего аргентинца за 3,5 млн евро и 20% с его последующей перепродажи.
Таким образом, Гайч отправляется в аренду из ЦСКА в пятый раз. Ранее аргентинец выступал за «Беневенто» и «Верону» в Серии А, за «Уэску» в Ла Лиге и за «Ризеспор» в турецкой Суперлиге. Последняя аренда Гайча была наиболее успешной — в 35 матчах за «Ризеспор» он забил 11 мячей.
Гайч перешел в ЦСКА летом 2020 года из «Сан-Лоренсо» за 8,5 млн евро. В общей сложности он провел за армейцев 39 матчей, в которых забил три мяча и сделал четыре результативные передачи. Контракт Гайча с ЦСКА будет действовать еще два сезона.