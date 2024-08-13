ЦСКА отправил Адольфо Гайча в аренду в «Антальяспор»

Таким образом, Гайч отправляется в аренду из ЦСКА в пятый раз. Ранее аргентинец выступал за «Беневенто» и «Верону» в Серии А, за «Уэску» в Ла Лиге и за «Ризеспор» в турецкой Суперлиге. Последняя аренда Гайча была наиболее успешной — в 35 матчах за «Ризеспор» он забил 11 мячей.