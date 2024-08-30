Экс-игрок «Динамо» Саба Сазонов перешел в «Эмполи»

Воспитанник «Зенита» и экс-футболист московского «Динамо» Саба Сазонов перешел из «Торино» в «Эмполи» на правах аренды.
В минувшем сезоне Сазонов принял участие в 17 матчах за «Торино» во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.
Сазонов выступал за «Динамо» с января 2021 года. Защитник провел 43 матча за основную команду бело-голубых и забил 1 гол.
Летом 2023 года Саба Сазонов вошел в символическую сборную лучших игроков молодежного чемпионата Европы.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 2,8 миллиона евро.