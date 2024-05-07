КХЛ назвала номинантов на приз лучшему тренеру сезона

Как сообщает пресс-служба КХЛ, Андрей Разин, Игорь Никитин и Андрей Козырев вошли в число претендентов на приз лучшему тренеру прошедшего сезона Континентальной хоккейной лиги.

Перед началом сезона Андрей Разин возглавил магнитогорский «Металлург» и привел команду к третьей победе в Кубке Гагарина. По ходу сезона команда одержала 60 побед в 91 матче.

Тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин стал третьим тренером, сыгравшим в четырех финалах Кубка Гагарина, третьим тренером по победам в плей-офф, а «Локомотив» впервые за 15 лет сыграл в финале Кубка Гагарина.

Козырев проработал первый полноценный сезон в качестве главного тренера череповецкой «Северстали», которую возглавил в марте 2023 года. Команда завершила регулярный чемпионат на пятом месте и обновила клубный рекорд по числу побед. В плей-офф «Северсталь» завершила выступление в первом раунде, проиграв московскому «Спартаку» в пяти матчах.

Обладателями награды лучшему тренеру сезона КХЛ ранее становились Олег Знарок (четырежды), Зинэтула Билялетдинов (дважды), Милош Ржига, Майк Кинэн, Вячеслав Быков, Дмитрий Квартальнов, Игорь Никитин, Боб Хартли, Сергей Федоров (дважды).