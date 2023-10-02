Марк Цукерберг поделился селфи с разбитым лицом

Источник: Соцсети

«Спарринг немного вышел из-под контроля. Возможно, теперь нужно будет обновить аватарку», — написал Цукерберг в соцсетях.

Цукерберг последние месяцы регулярно проводит тренировки и спарринги с бойцами UFC, которые начались на фоне публичной перепалки в соцсетях 39-летнего миллиардера с самым богатым человеком на планете Илоном Маском. Его причиной стал конфликт их бизнес-интересов в сфере медиа.

В июле этого года Цукерберг запустил социальную сеть Threads, позиционирующую себя как конкурент платформы X (ранее известной как Twitter), которую Маск приобрел в октябре 2022 года за 44 млрд долларов. После этого оба миллиардера начали регулярно обмениваться колкостями в адрес друга друга в Интернете, что в итоге перетекло в предложение Маска провести бой в октагоне. Маск написал: «Я согласен подраться в клетке, если он готов к этому».