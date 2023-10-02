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13:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Марк Цукерберг поделился селфи с разбитым лицом

Американский миллиардер Марк Цукерберг на фоне слухов о поединке с Илоном Маском поделился селфи, на котором видны синяки под глазами и ссадины на носу.

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Источник: Соцсети

«Спарринг немного вышел из-под контроля. Возможно, теперь нужно будет обновить аватарку», — написал Цукерберг в соцсетях.

Цукерберг последние месяцы регулярно проводит тренировки и спарринги с бойцами UFC, которые начались на фоне публичной перепалки в соцсетях 39-летнего миллиардера с самым богатым человеком на планете Илоном Маском. Его причиной стал конфликт их бизнес-интересов в сфере медиа.

В июле этого года Цукерберг запустил социальную сеть Threads, позиционирующую себя как конкурент платформы X (ранее известной как Twitter), которую Маск приобрел в октябре 2022 года за 44 млрд долларов. После этого оба миллиардера начали регулярно обмениваться колкостями в адрес друга друга в Интернете, что в итоге перетекло в предложение Маска провести бой в октагоне. Маск написал: «Я согласен подраться в клетке, если он готов к этому».

Бой между Цукербергом и Маском мог состояться, но несмотря на огромный интерес общественности к поединку бизнесмены пока так и не смогли или не захотели согласовать между собой все нюансы по его проведению.

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