Маск назвал Цукерберга «курицей» из-за отказа от боя
Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал недавние слова бизнесмена Марка Цукерберга по поводу их ожидаемого поединка.
Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал недавние слова бизнесмена Марка Цукерберга по поводу их ожидаемого поединка.
Ранее Цукерберг заявил, что Маск не относится к бою серьезно, и поэтому пора «двигаться дальше».
«Цукерберг — курица. Он не может есть куриное филе, ведь тогда это будет каннибализмом. Тук, тук, вызов принят. Марк, открой мне дверь. Скоро от него пойдут сообщения, что он, конечно, хотел бы драться в любое время, но бла-бла-бла», — написал в одной из своих соцсетей Маск.
22 июня Цукерберг принял вызов Маска выяснить отношения в поединке и предложил ему 26 августа в качестве даты проведения боя. Маск вызвал Цукерберга на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях компании запустить приложение, конкурирующее с Х (ранее Twitter).