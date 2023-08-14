Цукерберг не верит в бой с Маском: Он несерьезен, пора двигаться дальше

«Я думаю, мы все можем согласиться с тем, что Илон несерьезен и пора двигаться дальше. Я предложил ему реальное время встречи. Дана Уайт предложил сделать это настоящим благотворительным соревнованием. Если Илон когда-нибудь всерьез заговорит о реальной дате и об официальном мероприятии, он знает, как со мной связаться. В противном случае пора двигаться дальше. Я собираюсь сосредоточиться на соревнованиях с людьми, которые серьезно относятся к этому виду спорта», — написал Цукерберг в своей новой соцсети Threads.